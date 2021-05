Le staff technique du RC Relizane «est sérieusement inquiet» après les réserves formulées par l'ES Sétif à l'encontre de son joueur Koulkhir lors de la rencontre entre les deux équipes, dimanche passé dans le cadre de la 21e journée de la Ligue 1 de football. «Nous croisons vraiment les doigts de crainte de subir une sanction dans cette affaire du joueur Koulkhir. Si on venait de perdre ce match sur tapis vert, on se retrouverait dans une situation compliquée au classement», a déclaré, mardi à l'APS, l'entraîneur adjoint Sebah Benyacoub. Le Rapid, qui a traversé une zone de turbulences au cours de la trêve qu'a observée le championnat en avril dernier, a été accroché à domicile par le leader sétifien (2-2), enchaînant sa troisième contre-performance de suite depuis son retour à la compétition. L'équipe ayant perdu ses deux premiers matchs contre le Paradou AC et le MC Oran, respectivement en championnat et coupe de la Ligue. «Franchement, on n'a pas besoin d'autres problèmes qui risquent de nous porter davantage préjudice. J'espère que le secrétaire du club n'a pas commis une bévue en nous autorisant à faire jouer Koulkhir contre l'ESS», a encore dit le «bras droit» de Si Tahar Cherif El Ouezzani à la barre technique de la formation de l'ouest du pays. Les Sétifiens affirment que Koulkhir n'avait pas le droit de participer au match en question, car ayant cumulé quatre cartons jaunes avant cette partie, synonymes de suspension automatique, rappelle-t-on. Par ailleurs, l'entraîneur adjoint du RCR a déploré la situation financière prévalant au sein de son club. Celle-ci avait conduit à des grèves à répétition des joueurs. Il a fait savoir à ce propos que l'ensemble de l'effectif de l'équipe, dont les membres du staff technique, a eu droit seulement à un seul salaire depuis l'intersaison, soit depuis

7 mois. «Cette situation n'est pas faite bien sûr pour motiver le groupe à atteindre son objectif qui est le maintien», a prévenu l'ancien milieu de terrain du MC Oran.