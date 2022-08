Alors que l'intersaison bat son plein et à la veille du début de la nouvelle saison 2022-2023, le mercato d'été anime les clubs algériens avec la valse des entraîneurs et les changements d'air pour certains joueurs. La mauvaise gestion de certains responsables est flagrante. Sinon, comment expliquer que certains coachs s'engagent avec ces mêmes responsables avant de se rétracter pour diverses raisons. Le plus dangereux exemple est celui du HB Chelghoum Laïd, où l'on constate amèrement avec une très grande déception chez les fans de ce club qu'il n'y a pas de joueurs ni d'entraîneur et encore moins de membres de la direction du club! Et c'est le flou total, alors que le début de saison approche à grands pas. De plus, à l'Olympique de Médéa, on remarque que le coach Samir Zaoui a entraîné l'équipe durant cette inter-saison avec sa participation au recrutement de certains nouveaux joueurs et à la libération d'autres, puis il a décidé de partir avant de revenir et enfin, finalement repartir! Au MC Oran, c'est vraiment la «série» de l'été dans l'affaire du coach Abdelkader Amrani. Là, nous assistons à l'instabilité de la direction de l'équipe avec la guéguerre entre les deux anciens présidents dont Youssef Djebbari.

La mésentente entre ce dernier et le coach Amrani a atterri chez le wali d'Oran qui a fait remarquer que le président du club oranais a vraiment manqué de respect au coach Amrani. Djebbari a procédé au recrutement des joueurs sans consulter le coach Amrani avant que le président du club sportif amateur, Mohamed Chems- Eddine Bensenouci ne daigne intervenir pour demander à Amrani de revenir pour coacher l'équipe. D'ailleurs Bensenouci lui-même assure: «J'ai appelé Amrani, c'est en bonne voie...». À Khenchela, Hamza Demmane a débuté la préparation avec l'équipe khenchelie avant de s'échapper et rejoindre le CS Constantine. Et justement, au CS Constantine, l'affaire du coach Kheïreddine Madoui a vraiment fait, et fait toujours couler beaucoup d'encre. Et c'est ainsi que finalement, les responsables de l'équipe de l'antique Cirta ont décidé de faire venir un coach tunisien pour prendre en charge la barre technique alors que Madoui a effectué un travail avec les joueurs et notamment les nouveaux... Le comble, et à quelques centaines de kilomètres de là, la direction de l'Entente de Sétif, présidée par Abdelhakim Serrar, pourtant très expérimenté dans ce genre de transactions durant les mercatos, a bien recruté 5 joueurs avant de les libérer! À Alger et précisément à l'USM Alger, c'est plus grave de constater que les responsables du club algérois ont limogé l'entraîneur Benouahi et l'ensemble de son staff technique en fermant même le stade aux joueurs pour les empêcher de s'entraîner. Par la suite, on fait venir le coach Boualem Charef pour prendre en charge cette barre technique des Rouge et Noir. Et là, il semble que le calme est bien revenu dans ce club en attendant les premiers résultats du championnat pour voir la réaction des très exigeants fans des Rouge et Noir. Côté, joueurs, il y a lieu de remarquer que Ben Khalifa a signé un contrat de deux années avec le club après avoir été licencié du temps de Benouahi qui n'en a pas voulu dans son effectif.

Par ailleurs, et du côté de Magra, la direction du NCM a procédé à un recrutement digne d'un record à inscrire au Guinness avec pas moins de 23 joueurs engagés! Ceci dit, d'autres équipes, ont heureusement connu une situation un peu plus stable avec des stages et une préparation plus ou moins normale. Tout cela se passe alors que la saison n'a pas encore démarré. C'est dire qu'il faudrait apparemment s'attendre au pire lorsque certaines équipes enregistrent quelques défaites en ce début de saison où aucun enjeu n'est là pour mettre une pression sur les joueurs ou les staffs...