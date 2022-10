Les Canaris ont réalisé, dimanche dernier, leur première victoire en championnat de Ligue 1. Après une série de mauvais résultats, les camarades de Boualia viennent ainsi de ramener une première victoire à l'extérieur de leurs bases avec un score qui ne laisse pas de doute sur le retour en force de l'équipe phare du Djurdjura. La JSK a en effet battu sur son terrain le HB Chelghoum Laïd (2-0) grâce à deux réalisations signées respectivement Yacine Guenina à la 50e minute et Koceila Boualia, qui a aggravé le score dans les temps additionnels. Ainsi, l'entraîneur Abdelkader Amrani avait raison d'axer essentiellement son intérêt sur le compartiment offensif qu'il jugeait en deçà de la moyenne nécessaire. Un travail de fond est entamé sur cette attaque qui est restée inefficace depuis le début du championnat. Et, cela commence concrètement à donner des résultats. Les Canaris sont, en effet, parvenus à signer collectivement une belle victoire grâce à l'attaque qui a causé d'énormes ennuis à l'adversaire et aussi, faut-il le signaler, une défense qui a été intraitable lors de cette confrontation. Une première victoire qui relance enfin le club, mais il faudra d'abord commencer par s'éloigner du spectre de dernier de la classe. Dans les journées qui viennent, les camarades de Boualia devront confirmer ce retour. Et les choses ne seront pas si aisées qu'il y paraît car le prochain adversaire est l'AC Paradou, un club très performant difficile à manier surtout quand il évolue sur son terrain, devant ses supporters. De toute manière, les Canaris ont suffisamment le temps pour bien préparer cette confrontation car elle a été reportée afin de permettre la préparation de la JSK en vue de la prochaine rencontre comptant pour la deuxième manche de la Ligue des Champions d'Afrique. Coach Amrani a déjà commencé le travail pour passer l'écueil togolais. Un obstacle difficile car le club togolais de l'ASKO est premier au championnat togolais et il recèle d' incontestables individualités. Le club ne se laissera pas faire même en Algérie car il voudra à tout prix décrocher un bon résultat à l'extérieur de ses bases. C'est en effet là une configuration compliquée pour les Canaris qui devront se donner à fond pour passer cette étape cruciale avant de prétendre rencontrer les plus grands clubs du continent. En tout cas, le travail de l'entraîneur Amrani débute par de bons résultats. Beaucoup de supporters commencent sérieusement à être rassurés par le travail d'Abdelkader Amrani. Après une période de doute sur les capacités de ce dernier à remplacer José Riga, force est de constater que les derniers résultats de la JSK parlent d'eux-mêmes. L'équipe sort peu à peu de la zone rouge en attendant la confirmation lors des prochaines rencontres.