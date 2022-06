Le match ES Sétif-USM Alger, prévu initialement samedi au stade du 8-mai 1945, comptant pour la 34e et dernière journée du championnat de Ligue 1, se jouera, vendredi prochain, au même stade à 18h, a annoncé la LFP. Un match reporté, faut-il le rappeler, suite à la disparition tragique du joueur Billel Benhamouda. Le milieu de terrain de l'USMA, Billel Benhamouda est décédé vendredi dans un accident tragique de la circulation à l'âge de 24 ans, après avoir pris part la veille, au match de l'Équipe nationale A', composée de joueurs locaux, face à la RD Congo (3-0) au stade olympique du 5-Juillet, dans le cadre du tournoi amical des quatre nations. Le match sans enjeu entre l'ESS et l'USMA marquera la fin de la saison footballistique 2021-2022. Par ailleurs, l'ES Sétif et le NA Hussein Dey s'affronteront, aujourd'hui, au stade du 8-mai 1945 de Sétif (19h45), dans un match sans enjeu, dans le cadre de la mise à jour de la 30e journée du championnat de Ligue 1 de football. L'Entente (10e, 48 pts), qui reste sur une défaite concédée, mercredi dernier, à domicile face au Paradou AC (0-1), tentera de se racheter face au Nasria (16e, 22 pts), relégué en Ligue 2 amateur depuis plusieurs semaines déjà. Les Sétifiens qui ont complètement raté leur fin de saison, après avoir atteint le dernier carré de la Ligue des Champions, auront à coeur de mettre fin à une mauvaise série de quatre matchs sans victoire, et du coup améliorer leur classement général.