Le leader du championnat de Ligue 1, le CR Belouizdad effectuera un périlleux déplacement à Constantine pour y affronter le CSC, alors que le choc ES Sétif - JS Kabylie retient l'attention générale, au moment où trois confrontations qui opposeront les équipes du bas du tableau sont au programme de la 19e journée étalée sur 3 jours (mardi, mercredi et jeudi). C'est justement le match CSC-CRB qui clôturera jeudi cette 19e journée amputée du match JS Saoura - US Biskra reporté à une date ultérieure, en raison de l'engagement de la JSS en coupe de la Confédération. Le CR Belouizdad (1er - 36 pts), auréolé de sa belle victoire à Francistown aux dépens des Botswanais de Jwaneng Galaxy (2-1), passera un sérieux test sur le terrain du CS Constantine (9e - 29 pts) encore sous le choc de sa défaite à Oran (1-2). Le champion d'Algérie en titre qui compte un match en retard face à son voisin algérois, le MC Alger, tentera de rafler la mise et consolider sa position en tête du classement, afin de mieux préparer son prochain rendez-vous continental devant Jwaneng Galaxy. En revanche, les Sanafir qui sont toujours à la recherche d'un entraîneur après le départ de Chérif Hadjar au NA Hussein Dey, chercheront à faire tomber le leader afin de se remettre dans la course au podium. L'USM Alger (2e - 33 pts), provisoirement dauphin, à la faveur des matchs reportés de la 18e journée, effectuera un court déplacement à l'Arba où l'attend de pied ferme le RCA (11e - 21 pts) auteur d'un excellent parcours à la fin de la phase aller. Ce match à caractère de derby, sera très équilibré entre deux équipes aux objectifs diamétralement opposés dans la mesure où les Usmistes jouent le titre, alors qu' «Ezzarga» ambitionne tout simplement le maintien pour son retour parmi l'élite. Le Paradou AC (4e - 32 pts) accueille sur son terrain la mascotte de Dar Beïda, le MC Oran 11e - 21 pts) dans un match revanche pour les Oranais. Ces derniers nettement battus à Oran lors du match aller (2-4), tenteront de signer leur second succès de rang, sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Abdelkader Amrani. Les Pacistes comptent à leur tour, consolider leur place sur le podium. Le choc de la 19e journée opposera, ce mercredi l'ES Sétif (7e-30 pts) à la JS Kabylie (5e - 31 pts). Les Sétifiens battus samedi dernier en Champions League par les Sud-Africains d'AmaZulu (1-0) viennent de se séparer de leur coach tunisien, Nabil Kouki. Ce match tombe au mauvais moment pour les Sétifiens appelés à relever la tête devant les Canaris, au meilleur de leur forme et qui ambitionne le haut du tableau. Le MC Alger (7e-30 pts) au repos lors de la 18e journée après le report du «big derby» face au CRB, reprendra du service en accueillant le NC Magra (10e - 22 pts). Les Algérois qui n'ont pas encore officialisé l'arrivée de Benghit (ex-ES Tunis), vont compter sur le même effectif de la phase aller. Quant au NCM qui se maintient tant bien que mal au milieu du tableau, il tentera de rééditer l'exploit de l'ASO Chlef qui a infligé au doyen sa seule défaite à domicile lors de la phase aller. Les trois derniers matchs au programme de cette journée qui mettront aux prises des clubs occupant les six dernières places du classement général, donneront lieu à des confrontations indécises. Il s'agit de O.Médéa - ASO Chlef, NA Hussein Dey - HB Chelghoum Laïd et WA Tlemcen - RC Relizane.