Trois points séparent l'ES Sétif, qui caracole en tête du classement depuis plusieurs journées, et son dauphin et revenant en force, le CR Belouizdad, avec un match en moins pour ce dernier face à la JS Kabylie. D'où, donc, l'enjeu du match de ce soir opposant les Sétifiens et les Belouizdadis, à partir de 21h au stade du 8-Mai 1945 de la ville des Hauts-Plateaux. L'importance de cette rencontre y est, et tout le monde en est d'accord, mais l'on est aussi unanime à dire qu'elle ne vaudra pas plus que trois points et qu'elle est loin encore d'être déterminante. Sachant qu'il reste, encore, 8 journées à disputer par la suite. Pour cette raison, d‘ailleurs, des sages des deux côtés appellent au calme pour que le match ne sorte pas de son aspect sportif. Ces appels ne sont pas fortuits, puisqu'ils interviennent après la polémique déclenchée depuis dimanche dernier. En effet, une vidéo des joueurs belouizdadis, qui chambraient les Sétifiens après leur victoire face à l'USM Bel Abbès (2-0), filmée dans les vestiaires et fuitée sur la Toile, a créé une certaine polémique. On a assisté à une «guerre» sur la Toile entre les deux galeries, menée par des personnes malintentionnées qui cherchaient, a priori, à ce que le match sorte de son cadre sportif. Et pour boucler la boucle, la direction de l'ESS a rendu public un communiqué, mardi soir, dans lequel elle dénonce le contenu de cette vidéo, appelant la direction du Chabab à s'excuser, faute de quoi, «les relations entre les deux clubs ne redeviendront pas comme avant». Sur le terrain, les débats s'annoncent alléchants en cette soirée du jeudi, puisque les entraîneurs, le Tunisien Nabil El Kouki et le Serbe Zoran Manojlovic, utiliseront toutes les «armes» pour sortir avec le meilleur résultat possible. Ils mettent les problèmes internes de côté pour que la concentration soit pleinement sur le rectangle vert. Cette journée, qui sera amputée du match JSM Skikda - JS Kabylie, en raison de la finale de la coupe de la CAF que disputeront les Kabyles, samedi prochain, est aussi chaude en bas du tableau, avec notamment des confrontations directes entre les équipes menacées par le spectre de la relégation, à l'image du NA Hussein Dey - CABB Arréridj, ASO Chlef - O Médéa ou encore le derby de l'Ouest entre le WA Tlemcen et le RC Relizane. Des affiches à la pelle sont, donc, à suivre, aujourd'hui, au grand bonheur des férus du football national.

NC Magra - CS Constantine (17h45)

JS Saoura - MC Oran (18h)

NA Hussein Dey - CABB Arréridj (18h)

ASO Chlef - O Médéa (20h30)

WA Tlemcen - RC Relizane (20h30)

US Biskra - MC Alger (20h30)

AS Ain M'lila - Paradou AC (20h30)

ES Sétif - CR Belouizdad (21h)

USM Alger - USM Bel Abbès (21h)

À programmer

JSM Skikda - JS Kabylie