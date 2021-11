ES Sétif - CR Belouizdad, constituera l'affiche de la 5e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue, aujourd'hui, dont l'issue devrait être favorable aux coleaders: l'US Biskra et le Paradou AC, hôtes, respectivement, du HB Chelghoum-Laïd et du WA Tlemcen. L'Entente sera soumise à un véritable test révélateur face au champion d'Algérie sortant, dans un rendez-vous qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics. Les Sétifiens qui restent sur un match nul en déplacement, face au MC Oran (0-0), devront impérativement l'emporter, face au Chabab, pour ne pas retomber dans leurs travers. Le CRB, difficile vainqueur, le week-end dernier, à la maison, face à l'O Médéa (2-1), effectuera le voyage dans les Hauts-Plateaux avec un esprit conquérant, d'autant qu'il reste sur 2 succès de rang. L'US Biskra et le Paradou AC, les deux invités surprises en tête du classement en ce début de saison, évolueront, a priori sur du velours, à domicile, face respectivement au HB Chelghoum-Laïd et au WA Tlemcen. Un succès leur permettra de préserver leur position dans le haut du tableau. Le MC Alger effectuera un déplacement périlleux à l'Est du pays pour défier le CS Constantine, dans l'autre affiche de cette journée. Invaincu depuis le début du nouvel exercice, le Mouloudia aura à coeur de revenir de Constantine avec un résultat probant, même si sa mission s'annonce difficile, face à une équipe qui carbure à plein régime, avec 2 victoires de suite, dont la dernière sur le terrain du WA Tlemcen (2-0). L'USM Alger, auteur d'un large succès contre l'US Biskra (3-0), partira largement favorite dans son antre d'Omar-Hamadi, devant le RC Relizane, tenu en échec samedi par l'autre club de la capitale le MC Alger (0-0). Le NA Hussein Dey, invaincu depuis le début de la saison, à l'instar du MCA, de l'ESS, et de la JSK, recevra le MC Oran avec l'intention de préserver sa dynamique, sous la conduite de l'entraîneur, Karim Zaoui. Le club oranais, qui a enregistré l'arrivée du nouvel entraîneur tuniso-suisse, Mouaz Bouakkaz, en remplacement d'Azzedine Aït Djoudi, devra sortir le grand jeu pour réaliser un bon résultat à Alger, et rééditer la performance de la journée inaugurale, quand il est allé s'imposer à Constantine (1-0). De son côté, l'O Médéa n' aura d'autre alternative que de se racheter à la maison, face à la lanterne rouge, le NC Magra. Une mission qui reste dans les cordes des joueurs de l'entraîneur tunisien, Lotfi Sellimi, face à un adversaire qui souffre aussi bien sur le plan sportif que financier. Enfin, le nouveau promu, le RC Arba, auteur d'un match nul salutaire à Tizi Ouzou, face à la JSK (1-1), visera son 1er succès de la saison, lors de la réception de l'ASO Chlef. Le match JS Saoura - JS Kabylie a été décalé à mardi 14 décembre, en raison de l'engagement des 2 clubs dimanche, au 2e tour préliminaire additionnel (aller) de la coupe de la CAF. R. S.