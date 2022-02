Enfin, une nouvelle qui redonne le sourire. Huit mois après son malaise lors du Danemark-Finlande à l'Euro, Christian Eriksen s'est engagé jusqu'à la fin de saison avec Brentford, hier. Le joueur de 29 ans a passé avec succès tous les tests médicaux nécessaires avant sa signature. Un signal rassurant après les terribles images du 12 juin dernier. Libéré par l'Inter, en décembre dernier, le milieu de terrain était libre de s'engager dans le club de son choix. Finaliste de la Ligue des Champions en 2019 avec Tottenham, Eriksen vient aider le promu en Premier League à assurer son maintien. Un apport plus que bienvenu pour les Bees (14e) qui restent sur 4 défaites consécutives en championnat. En attendant de retrouver un point de chute, le Danois s'entraînait avec l'équipe réserve de l'Ajax Amsterdam, le club de ses débuts. Sa présence auprès des jeunes pousses néerlandaises a été grandement appréciée par Johnny Heitinga, le coach de la réserve. «Christian est un exemple pour beaucoup de nos garçons, une source d'inspiration pour que les jeunes progressent.» Dans une interview avec la chaîne danoise DR1, Christian Eriksen n'a pas caché ses ambitions pour l'année à venir, assurant que son coeur «n'est pas un obstacle». «Mon objectif est de jouer la Coupe du monde au Qatar. Je veux jouer. Cela a été mon état d'esprit depuis le début. Mon rêve est de faire mon retour. Je suis sûr que je peux le faire, parce que je ne me sens pas différent. Physiquement, je suis de retour au meilleur de ma forme. C'était mon objectif et il me reste encore du temps donc, jusque-là, je vais juste jouer au football et prouver que je suis de retour au même niveau.»