La deuxième journée du championnat de Ligue 2 de football amateur prévue vendredi et samedi prochains, offre dans les deux groupes centre-ouest et centre-est, de belles empoignades: des équipes viseront une seconde victoire d'affilée, d'autres voudront rectifier leur mauvais départ. Dans le groupe centre-ouest, la rencontre entre le CR Témouchent et le RC Kouba, deux équipes ayant raté l'accession la saison dernière, s'annonce intéressante, puisque l'équipe locale cherchera à confirmer son succès de la première journée, alors que les Koubéens ont pour objectif d'éviter une seconde défaite après celle enregistrée le week-end dernier à domicile contre l'ES Mostaganem (0-1). Cette dernière équipe, de son côté, aura fort à faire en accueillant le WA Boufarik qui reste sur une brillante victoire (4-0) face au MC Saïda. Deux derbies de l'Ouest sont au programme de cette 2e journée: le premier verra l'ASM Oran, auteur d'un nul le week-end dernier à Médéa, accueillir le MC Saïda, alors que le second derby opposera, le SC Mecheria au GC Mascara, deux équipes ayant remporté leur premier match lors de la journée inaugurale. À Alger, le stade du 20-Août abritera le match NA Hussein Dey - RC Relizane, deux équipes ayant enregistré un échec lors de la première journée, alors que l'ES Ben-Aknoun, en quête d'une première victoire, accueillera à huis clos, le MCB Oued Sly. Les deux dernières oppositions du groupe centre-ouest, mettront aux prises la JSM Tiaret à l'O Médéa et le WA Tlemcen au SKAF Khemis Miliana. Dans le groupe centre-est, les rencontres sont programmées pour samedi, avec à l'affiche une opposition entre la JS Bordj Menaïel et l'AS Khroub, deux formations ayant entamé le championnat avec une victoire. Deux derbies de l'est sont également au programme de cette journée, avec une confrontation à Aïn M'lila entre l'ASAM et l'US Chaouïa, tous deux en quête de leur première victoire, et une opposition à Constantine entre le MOC et la JSM Skikda, eux aussi à la recherche d'un premier succès de la saison. L'USM Annaba, un des prétendants à l'accession, accueillera l'IB Khemis El Khechna, avec l'ambition de confirmer son succès de la journée précédente. L'autre formation de Annaba, HAMRA (battue à Sour El Ghozlane) se déplacera ce week-end à El Oued pour affronter le promu l'US Souf qui a tenu en échec l'US Chaouïa (2-2) le week-end dernier, après avoir longtemps mené (2-0). Les autres matchs de ce groupe mettront aux prises le CA Batna à l'E Sour- el Ghozlane, le NB Teleghma à l'IRB Ouargla, et l'USM El Harrach au MC El Eulma. Quatre de ces six équipes, à savoir le NRB Teleghma, l'IRB Ouargla, l'USM El Harrach et le MC El Eulma, tenteront de signer leur première victoire de la saison.