L'Equipe nationale algérienne de football des moins de 20 ans a difficilement battu son homologue mauritanienne (1-0), en ouverture de la phase finale de la Coupe arabe de la catégorie, disputée au Caire où se déroule la compétition. La victoire des Verts a mis longtemps à se dessiner dans ce groupe «A» qui se compose également de l'Egypte et du Niger. Younès Benamer, joueur du Bayern Munich, et ses compatriotes ont bien dominé la partie, mais ont péché par manque de réalisme à l'approche des buts. Et c'est justement grâce au milieu de terrain de Valenciennes, Issam Bouaoune, que les Verts ont arraché la victoire, dans le temps additionnel et plus précisément à la 90'+5. Cela s'est passé à la suite d'un puissant tir que le gardien de but de la sélection nationale mauritanienne n'a pu détourner. Et c'est dans un enthousiasme remarquable et d'une grande joie que le sélectionneur des Verts, Lacete et ses joueurs ont fêté cette première victoire dans cette compétition qui se déroule dans la capitale égyptienne, Le Caire. Au prochain match de la sélection nationale algérienne, prévu demain, mercredi, les joueurs du coach Lacète auront fort à faire devant le pays organisateur, l'Egypte. Ce choc algéro-égyptien est autant indécis qu'ouvert à tous les pronostics, dans la mesure où il oppose les deux sélections qui se partagent la première place de ce groupe «A». En effet, dans le match d'ouverture de cette compétition régionale, l'Egypte a battu la sélection nigérienne (invitée du tournoi) sur le score de 2 buts à zéro. À noter, qu'à la veille du premier match des Verts, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charef-Eddine Amara a rendu une visite à la délégation algérienne dans son lieu de résidence dans la capitale égyptienne. C'est une manière comme une autre d'encourager les joueurs et les motiver pour représenter dignement le pays et surtout réaliser un sans-faute, comme leurs aînés en 2019, sur cette même pelouse du stade international du Caire en Egypte, pour le compte de la phase finale de la CAN. Espérant donc que la seconde sortie des protégés de Mohamed Lacete qui aura lieu ce mercredi (15h00 algériennes) face à l'Egypte, sera aussi positive que la première, bien que le match s'annonce difficile à négocier. Quant à la Mauritanie, elle donnera la réplique au Niger (18h00 algériennes).