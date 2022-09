Le nouvel entraîneur du RC Relizane, Mohamed Mihoubi, a indiqué, hier, qu'il appréhendait énormément le début du championnat de Ligue 2 de football, dont le coup d'envoi sera donné ce week-end, en raison de «l'énorme retard accusé en matière de préparation». «Nous accusons un retard sensible en matière de préparation. Nous avons au moins huit semaines de retard dans le travail par rapport à la majorité des autres pensionnaires de la Ligue 2, ce qui rend notre mission très délicate, du moins lors des premières journées de la compétition», a déclaré le technicien à l'APS. Relégué en deuxième palier à l'issue du précédent exercice, le RCR a vécu une intersaison perturbée sur tous les plans. Ce n'est qu'après la désignation d'un nouveau président du conseil d'administration du club, en la personne de Youcef Mandri, que le club a pu démarrer ses préparatifs de la nouvelle saison, il y a de cela près d'une dizaine de jours. L'arrivée de Mohamed Mihoubi à la barre technique a permis à la nouvelle direction du «Rapid» de programmer un stage bloqué qui se poursuit à Chlef et qui prendra fin jeudi, soit la veille du premier match du championnat face à la JSM Tiaret. Outre le manque de préparation des «Lions de la Mina», le coach Mihoubi est confronté à un autre problème de taille lié à la non-qualification encore des nouvelles recrues de l'équipe en raison des dettes du club envers la Chambre nationale de résolution des litiges, estimées à 150 millions de dinars. «Personnellement, je ne peux pas savoir si je vais disposer des nouvelles recrues dans les meilleurs délais. En attendant, je prépare un effectif de 15 joueurs, dont huit de l'équipe réserve qui sont autorisés à disputer avec nous la compétition officielle. C'est une autre contrainte à laquelle nous devons faire face», a ajouté le nouvel entraîneur du RCR. En dépit de la difficulté de la mission qui l'attend, Mohamed Mihoubi s'engage toutefois à faire «tout (son) possible» pour que les siens «ne soient pas ridicules lors des matchs du championnat». «Une préparation normale d'intersaison exige un travail de huit semaines en plus de quatre à cinq matchs amicaux. Nous sommes très loin donc des normes», a-t-il déploré. Le RCR évoluera cette saison dans le groupe Centre-Ouest où seul le leader accédera en Ligue 1 en fin de saison. C'est le même cas aussi pour l'autre groupe Centre-Est.