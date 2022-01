Décisif a été le match disputé, mardi dernier, par les poulains de Mouez Bouakkaz au stade Ahmed-Zabana, face à l'équipe du NC Magra, ce dernier n'a, en dépit de tous les problèmes qui secouent le club, trouvé rien de mieux à faire que de tenir «la parole franche», en les galvanisant avant même la rencontre, les invitant à se battre, gagner et déclencher le déclic tant attendu. L'enjeu étant de taille, les Hamraoua sont «sommés» de sortir de la zone des turbulences. C'est ce qui fut fait, les Rouge et Blanc ont mis fin à la guigne les ayant pourchassés pendant aussi longtemps et renoué avec la récolte des gains. Les représentants du club fanion de l'Ouest ont certes, réussi à s'engager dans une course contre les 3 points leur permettant de sortir de la zone rouge. Tout de même, la rencontre ne leur a pas été aisée. Ils ont même failli perdre dans leur fief. Les joueurs ont, tout au long de la rencontre, fait face à une équipe venue pour en découdre et faire suer les Hamraoua. À plus d'une reprise, les invités d'El Bahia ont osé en prenant tantôt des initiatives ou encore en saisissant les erreurs monumentales commises par certains joueurs. Durant toute la rencontre, ils ont tenu tête à leurs invités qui se sont, eux aussi, démenés tant bien que mal, à se constituer en construisant leur jeu. Bien au contraire. Ils finissaient très souvent par lâcher et perdre le fil du jeu. Leur département offensif a démontré son inefficacité à plus d'une reprise, tandis que leur milieu de terrain construisant un jeu décousu qui a fini par être cassé par leurs adversaires. Sur le terrain, les Hamraoua ont même failli perdre les 3 points, n'était-ce la précipitation de leurs invités, ces derniers ont, eux aussi, tenté de faire mal. Il est vrai que le Mouloudia a anticipé les événements en signant le 1er but à 14', suite à un penalty tiré par Guenina, ouvrant ainsi le score. À la 90', son coéquipier Belaribi a retrouvé sa confiance et fit vibrer les filets des gars de Magra. Entre- temps, ces derniers avaient remis les pendules à l'heure à la 47', par Boughadaoui. Ce dernier a pris tout le soin nécessaire pour cadrer son tir et voir la balle finir dans la lucarne du gardien Soufi. Grosso modo, les gars de Bouakkaz ont réussi à surmonter leur handicap mais il est tout de même bon de signaler que leur coach a du chemin à faire. Il est appelé à faire preuve de persévérance pour redresser la barre. Car, les Hamraoua, et vu leur prestation de ce mardi, ne sont pas encore sur les bon rails, malgré leur victoire pouvant leur servir d'atout psychologique pour aller de l'avant et sortir de la case inquiétante.