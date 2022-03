Le Chabab de Belouizdad est solide leader du championnat de Ligue 1. Seulement, les résultats de l'équipe, réalisés grâce aux lectures fructueuses du jeu des adversaires par le coach Marcos Paqueta et l'application des joueurs, cachent beaucoup de lacunes dans la gestion quotidienne du club et du groupe. Et c'est surtout le favoritisme de certains joueurs au détriment d'autres qui risquent de provoquer, d'un moment à l'autre, un climat rendant la situation invivable. Lors du match aller face au NAHD en championnat, les Belouizdadis se rappellent de la mise à l'écart de Mahi Benhamou, en raison de son arrivée tardive à l'ultime séance précédant le match.

Ceci, alors que le joueur, qui affichait une grande forme à ce moment-là, avait tenté par tous les moyens de se justifier.

Mais le coach avait catégoriquement refusé de laisser passer cet acte. Depuis, le joueur vit des moments difficiles, à cause d'autres aspects aussi, et a même été écarté de la liste des joueurs retenus pour la compétition africaine, avant de sauter carrément des plans de son entraîneur.

Autre cas sur lequel le coach a tranché illico presto, celui de Ammar Bourdim. Celui-ci avait refusé de rentrer en jeu en deuxième période face à l'ES Sahel en Champions League, Paqueta l'a écarté de la liste des joueurs retenus pour derby face au MC Alger, en le renvoyant chez l'équipe de la réserve. Ceci, malgré les excuses présentées par Bourdim, reconnaissant l'ampleur de son erreur. Même l'intervention de ses coéquipiers pour régler les choses se sont avérées vaines. Jusque-là, tout est bien et surtout salutaire. Seulement, cela ne s'applique pas à tout le monde.

Larbi Tabti, a été auteur de deux comportements injustifiables. Il s'était emporté en plein match et devant la caméra contre l'ex-entraîneur adjoint, Karim Bakhti, après son changement, avant de quitter le stade, dans un autre match, et repartir à la maison par taxi, toujours en guise de contestation contre un changement en seconde période. Après les deux incidents, le joueur n'a eu droit à aucune sanction, de quelque nature soit-elle.

Il est même revenu dans le groupe et a joué comme titulaire comme si de rien n'était.

L'autre cas, celui de Houssem Mrezigue, le milieu de terrain qu'on qualifie de «privilégié» de «l'homme qui gère le club derrière le rideau». La veille du derby face au MCA, le joueur, dont le niveau a nettement régressé depuis un moment, est arrivé 10 minutes avant la fin de l'ultime séance d'entraînement. Malgré cela, il a été retenu pour le match et disputé même la deuxième mi-temps. Ce «deux poids, deux mesures» semble instaurer un climat malsain au niveau du groupe, notamment chez les joueurs qui concurrencent les «favorisés» dans le même poste.

La direction, elle, adopte la politique du «silence radio» et «la fuite en avant», en se cachant toujours derrière les résultats. Ceux-ci sont, de loin, l'arbre qui continue de cacher la forêt.