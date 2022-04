La JS Kabylie accueillera, ce soir, l'ASO Chlef, dans une rencontre comptant pour la 27e journée du championnat de Ligue 1. L'explication attendue dans la soirée à 22h30 au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou ne sera vraisemblablement pas facile pour les camarades de Boukhenchouche, lequel sera absent pour 4 matchs à cause d'une malencontreuse suspension. Beaucoup d'enjeux entourent cette confrontation qui promet du spectacle en cette soirée du mois de Ramadhan. En effet, pour les Canaris, la rencontre ne doit pas se terminer sans les 3 points de la victoire. Un butin qui permettra à la JSK de rester collée au leader qui demeure lui aussi loin devant ses poursuivants directs. Trois points que les camarades de Bensayah doivent arracher à une équipe qui ne veut plus partir de Tizi Ouzou sans, au moins, un point. Les visiteurs ne diront, par ailleurs, pas non à une éventuelle victoire qui leur permettrait de repartir avec le butin complet. En tout état de cause, les deux équipes sont décidées à se battre jusqu'au bout pour les 3 points d'autant plus que la ligne d'arrivée se rapproche jour après jour. Les Canaris ont le vent en poupe, ces dernières semaines. Le renforcement de la ligne offensive avec plusieurs attaquants a eu l'effet de booster l'équipe qui marque de plus en plus de buts à l'intérieur comme à l'extérieur. L'on se rappelle la large victoire arrachée par 3 buts à un à Chelghoum Laïd et la victoire face au RC Relizane, à Relizane par le large score de 4 buts. Des résultats qui montrent si besoin que la JSK commence réellement à reprendre son attaque après plusieurs saisons sans réels buteurs. En effet, l'arrivée de Boukhenchouche et Ouatara a réellement déclenché un effet stimulateur dans l'effectif qui est désormais plus efficace. Mais, une chose reste cependant certaine: rattraper le leader est très difficile étant donné que le CR Belouizdad est loin devant avec en plus des matchs de retard. Des rencontres qu'il mettra sans nul doute à profit pour s'éloigner encore davantage de ses poursuivants et s'assurer du titre avant la fin de la saison. Un objectif qui n'est pas loin car dans peu de rencontres, le CRB peut en effet assurer son fauteuil de leader et laisser ses concurrents se battre pour les places qualificatives pour les compétitions africaines. Mais, avant cela, le CRB doit d'abord s'expliquer sur le titre de l'année passée avec le vainqueur de la coupe de la ligue de la même saison. En effet, une rencontre difficile opposera les Belcourtois aux Kabyles de la JSK pour le compte de la Supercoupe. La confrontation fera office de bras de fer entre les deux clubs qui devront prouver qu'ils ont mérité le titre. Mais d'ici là, la concurrence bat son plein dans le premier peloton de la course au présent titre de la saison actuelle.