Le déplacement qu'effectuent les Canaris, aujourd'hui, à El Bayadh est aussi périlleux qu'important pour plusieurs raisons. D'abord, cette rencontre attendue à 16h 30 est la quatrième dans le championnat où la JSK reste encore sans victoire ni même un match nul. Une autre défaite face à cette équipe très en forme après son accession signifie pour les Canaris la poursuite des mauvais résultats dans cette compétition nationale. Une éventualité fâcheuse pour le club phare du Djurdjura qui devrait, dans ce cas, nous interpeller. Aussi, le coach Amrani aura la dure mission d'arracher une victoire à l'extérieur de ses bases. Jusqu'à hier, jour du déplacement à El Bayadh, le staff technique offrait un visage nouveau avec de nouvelles têtes desquelles la direction attend beaucoup. Rabah Bensafi comme entraîner adjoint et Mourad Aït Tahar, nouveau directeur technique arrivent à point nommé pour accompagner le travail colossal que devra effectuer Amrani afin de remettre le club sur les rails. Les Canaris ont en effet enchaîné les défaites depuis la reprise du championnat à la grande déception des amoureux du club. Trois défaites successives outre une quatrième dans la Ligue des Champions africaine couronneront ainsi le cycle de quatre rencontres. Ainsi, aujourd'hui, les Canaris doivent se donner à fond pour ramener un bon résultat. La mission ne sera pas aisée pour les camarades de Nezla et Oukaci mais le résultat positif est nécessaire afin de mettre un terme au signe indien qui poursuit le club. La mission n'est facile, car l'équipe locale n'est pas prête à laisser filer l'occasion de jouer devant ses supporters pour arracher un bon résultat. Jouant pour la première fois de l'histoire en ligue 1, l'équipe d'El Bayadh est superbement motivée et galvanisée. Un état d'esprit qui rend difficile la mission des clubs appelés à croiser le fer avec ce groupe qui, faut-il le dire, possède de très bonnes qualités. Par ailleurs, il convient de noter que les supporters de la JSK restent sur les braises à cause du classement actuel. Habitués aux premiers rôles, ces derniers supportent mal que leur équipe occupe la dernière place aussi longtemps. Les Canaris sont en effet les derniers au classement depuis le début du championnat. Ce qui a engendré, pour rappel, le limogeage de l'entraîneur belge José Riga qui a été remercié après trois défaites successives. Abdelkader Amrani prend le relais avec pour mission de redresser la barre. Une mission difficile, mais ce dernier a la chance de débuter avec une miraculeuse victoire. Après quatre défaites successives, les camarades de Boukhenchouche arrachent une large victoire à Tizi Ouzou face au club sénégalais de Casa Sport. Enfin, notons que les Canaris sont boostés par leur dernière victoire en Ligue des Champions africaine. Ce qui facilite relativement la tâche d'Amrani qui débute avec une victoire et des joueurs au moral meilleur que celui de ces dernières semaines. Une situation générale qui annonce des possibilités que l'équipe reprenne du tonus qui devrait être vérifié cet après-midi.