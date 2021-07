Ce soir, les joueurs de la JS Kabylie joueront le tout pour le tout afin de revenir avec le trophée de la coupe de la Confédération africaine de football, que les supporters attendent depuis des années. Le défi est grand pour une si jeune équipe algérienne, face à un dur morceau, à savoir le Raja Casablanca (Maroc). Cependant, le parcours dans cette prestigieuse compétition africaine prouve que les Algériens, dirigés de main de maître par le coach français Denis Lavagne est capable de soulever le trophée au stade Général Mathieu Kérékou, dans un match qui débutera à 20h. En face, l'adversaire ne se présentera pas pour faire de la figuration, pour jouer à fond ses chances, malgré les dernières contre-perfor-mances en championnat.

L'explication maghrébine de ce soir sera dure entre les deux équipes qui ne lâcheront rien jusqu'au sifflet final de l'arbitre. Du côté de l'effectif, l'ambiance et le moral sont au beau fixe, surtout après le retour des joueurs blessés, à savoir Boulahia et Souyad, qui ont été remis en forme par une équipe médicale qui s'y était consacrée depuis quelques jours.

Avant le départ pour Cotonou, les joueurs sedisaient déjà prêts à descendre dans l'arène et ce n'est pas le manque d'expérience qui va les en empêcher. Leur parcours dans la compétition en est une preuve car les Canaris ont sorti des clubs qui étaient partis comme favoris pour remporter le sacre. Sur place, après leur arrivée au Bénin, les camarades de Benbot ont effectué une séance d'entraînement destinée surtout à découvrir le stade qui abritera ce grand rendez-vous. Le staff technique dirigé par Lavagne est à pied d'oeuvre pour mettre tous les moyens du côté de l'équipe, surtout que l'adversaire est habitué à jouer les compétitions africaines contrairement à la JSK qui est restée éloignée durant plus de 10 longues années. Mais, ce fait ne semble pas pour autant inquiéter le coach qui affirme compter sur ses joueurs pour remporter la victoire bien qu'il faille d'abord se donner à fond et «rester concentré jusqu'à la dernière seconde de la rencontre». De leur côté, les supporters, avides de l'ambiance africaine depuis des années, vivent au rythme de cette finale depuis quelques jours.

Les cortèges ne cessent de sillonner les villes de la Kabylie. Beaucoup de jeunes sont habillés aux couleurs jaunes et vertes du club. Du côté des supporters partis à Cotonou pour assister à la rencontre, l'ambiance sur place est impeccable d'autant plus que ces derniers sont venus même des pays européens malgré le prix élevé de la billetterie. Une présence des fans qui promet une belle ambiance ce soir.

Les supporters de la diaspora ont grandement contribué aux financements des déplacements et des stages et regroupements de la JSK. D'ailleurs, la direction du club a toujours exprimé sa gratitude envers ces milliers de supporters qui mettent la main à la poche pour aider leur club et surtout a mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour ramener le trophée qui sera, en cas de victoire, l'oeuvre des milliers de supporters qui ont contribué financièrement dans le cadre du collectif appelé «L'amicale des supporters de l'émigration». Mais avant, il faudra d'abord vivre les 90 minutes les plus palpitantes de cette saison.