On ne badine pas avec la santé publique. Les responsables en charge du sport dans la wilaya d'Oran ont trouvé le remède, permettant aux supporters d'accéder aux gradins des stades. Celui-ci (l'accès) est tributaire des mesures sanitaires à prendre en compte, à commencer par la vaccination obligatoire. Pour cela, des mesures, à la fois anticipatoires et d'accompagnement, viennent d'être décidées par la wilaya d'Oran. Il s'agit de vacciner les supporters. Le directeur local de la jeunesse et des sports, Yacine Siefi, a, en ce sens, affirmé que «les supporters désirant renouer avec les stades et autres salles de sports, à Oran et qui ne se sont pas encore vaccinés contre la Covid-19, peuvent se faire vacciner». «Ils se rendront au Palais des sports, Hamou Boutlélis, pour recevoir leurs doses, faute de quoi, ils ne seront pas autorisés à pénétrer dans ces enceintes», a-t-il expliqué. La même source a ajouté que «le Palais des sports a ouvert ses portes, en août dernier, aux citoyens souhaitant se faire vacciner». «Il continue d'accueillir les sportifs, les supporters et les citoyens en général dans le cadre de la campagne de vaccination lancée par les autorités sanitaires depuis plusieurs semaines», a-t-il affirmé, ajoutant que «le staff médical que notre direction a affecté au Palais des sports pour vacciner les citoyens est toujours mobilisé». Et de préciser que «les portes de cette infrastructure sont ouvertes quotidiennement de 9h à 14h», lançant, à l'occasion, un appel aux inconditionnels pour «s'y rendre en masse, afin de se faire vacciner». Cet appel n'est pas un fait du hasard. Il vient d'être lancé juste après que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, a annoncé «la réouverture des stades de football et toutes les autres infrastructures sportives au public, à partir de la 2e journée du championnat de Ligue 1, prévue ce week-end et ce, après une année et demie de leur fermeture devant les spectateurs pour se prémunir contre la Covid-19». «Pour l'heure, aucune note écrite dans ce sens ne nous est parvenue de la tutelle», a affirmé le DJS. «Mais une chose est sûre, nous allons faire en sorte d'appliquer rigoureusement le protocole sanitaire au public désirant assister aux compétitions sportives», a-t-il mis en garde. «Il s'agit, particulièrement, de l'obligation de disposer de la carte de vaccination», a-t-il fait savoir, tout en revenant sur la dernière expérience, ayant été marquée par des enseignements tirés lors de la finale de la Supercoupe d'Algérie de handball, disputée au Palais des sports. «Il y a quelques jours, je dois dire que les choses se sont bien passées», a rappelé la même source. Le retour du public aux stades coïncide, concernant le club phare d'Oran en l'occurrence le MCO, avec la réception du Paradou AC pour le compte de la 2e journée. Ce rendez-vous est d'autant plus d'une importance capitale que les supporters ne risquent pas de stationner en grande foule devant les portails du stades tant manquant aux supporters des Hamraoua, Ahmed Zabana. «La rencontre devrait drainer grande foule», s'attend-on d'ores et déjà. «D'autant plus que la formation locale a réussi une belle entrée en scène, en allant damer le pion au CS Constantine sur son terrain (1-0) vendredi dernier», a-t-on expliqué. Cependant, les responsables en charge de cette question sont catégoriques, en faisant savoir que «l'accès dans le stade est conditionné par l'application rigoureuse des mesures sanitaires décidées au plus haut niveau». Les fervents supporters des Hamraoua sont tout d'abord appelés à s'immuniser, en se faisant vacciner, afin de prétendre au quitus, leur permettant d'accèder aux gradins du stade Ahmed-Zabana.