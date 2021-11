Nous n'avons pas attendu 2021, pour nous amuser à donner des leçons de bienséance, aux footballeurs. Nous avons relevé une attitude qui ne convenait pas à l'éthique sportive, nous tirons l'alarme afin de lever l'équivoque. Ce signal d'alarme s'adresse plutôt aux jeunes, qui devraient être reconnaissants devant les exploits de leurs aînés, devenus des sélectionneurs, au lieu d'importer des entraîneurs charlatans qui crient que tous les Algériens sont comme certains pseudo-dirigeants actuels, enclins à faire du business, que pratiquer le sport-roi! Alors que tout le peuple algérien s'est remis à rêver de la Coupe du monde 2022, au Qatar, voilà que Madjid Bougherra, le sélectionneur de l'Equipe de football «A'», vient de faire l'objet d'attaques en règle de la part de joueurs évoluant à l'étranger, de la part d'athlètes qui n'ont rien prouvé, lorsqu'ils évoluaient au Championnat national. Cette participation n'est ni un quelconque avertissement ni encore moins un flatteur plaidoyer en faveur de Bougherra, qui n'en a pas besoin, son récent passé au service de «Dzair» le prouve largement, mais un petit rappel à tous ceux que les résultats des «Verts», toutes catégories confondues, dérangent! Seulement, il aura suffi que Bougherra eût présenté sa liste des sélectionnés pour la Coupe arabe, que les aboiements se laissent entendre! Nous avions, par le passé, relevé des protestations émanant des 43 millions de sélectionneurs, mais de joueurs, jamais! Un joueur de foot par principe, est docile, discipliné et bien éduqué! Avec Bougherra, vous savez le terrible défenseur-attaquant, celui-là même qui a éliminé (déjà) le Burkina Faso en 2013, au stade Tchaker de la ville des Roses, pour le compte des éliminatoires du Mondial brésilien, sur un coup franc qu'il avait admirablement repris, en toute lucidité, en pleins filets, dans la mêlée générale qui avait eu lieu au moment du tir, avait arrêté définitivement sa liste pour la prochaine Coupe arabe, qui aura lieu dans quelques jours au Qatar et pour laquelle, Bougherra fait les yeux doux et même au-delà du dragage pur et simple! Ce n'est pas un but demandé par la FAF, mais «Magic» le désire ardemment! Jusque-là, ça va très bien, car le fan algérien n'a d'yeux que pour les Verts, de l'équipe de Djamel Belmadi! Seulement, voilà: des journalistes en mal de sensationnel, s'emparent des réseaux sociaux, ou tendent leurs micros vers des joueurs qui évoluent tant bien que mal, au Moyen-Orient, et les voilà, volubiles, éloquents, acerbes dans leurs sous-entendus, voire, méchants! « On n' est pas assez algériens! On ne veut pas de nous! On ne nous aime pas! Et patatati, patata!» Des lamentations pour faire quoi? Jouer? La liste ne contient pas un bataillon de joueurs! Le coach ne vous a pas convoqués, et alors? Ce n'est pas la fin du monde! Les prometteurs talents locaux n'ont pas tous été appelés, mais, d'un moment, à l'autre, ils pourraient être invités pour remplacer un joueur blessé ou subitement indisponible! Et puis, c'est la 1ère fois que l'on lit de tels propos! Les Safasfi et Chaïb du grand club formateur, le RC Kouba, ont été parfois laissés sur le paillasson, au profit de supposés grands joueurs de moindre importance. Ils vivent bien! Plus près de nous, des joueurs comme Taïder, Bentaleb et Brahimi ont, eux aussi, été momentanément écartés de la sélection. Ils n'ont jamais crié au scandale. Cette histoire du joueur pistonné sur des recommandations de personnalités de toutes sortes, alors qu'il ne peut absolument rien prouver, est terminée, et bel et bien terminée. Elle n'a plus sa raison d'être depuis l'arrivée du «ministre du bonheur», qui fait son boulot, jusqu'à présent, comme il faut! Et Bougherra le suit! Alors, les pleureuses n'ont plus droit de cité! Les maîtres chanteurs, les escrocs, les voleurs en tous genres, les harangueurs des foules sont partis et font partie du passé. Ils ont peu de chance d'atteindre leurs inavoués et néfastes buts. «Dzaïr» sera bientôt parmi les partants vers l'Est, au Golfe, à Doha, où Belmadi sera un peu «beaucoup» chez lui! Il devra, avec son jeune ami Bougherra, faire très attention aux dires du Facebook, qui peuvent jouer de vilains tours à l'équipe, surtout si ces messieurs les contestateurs, continuent à ruer dans le brancard! C'est si bas que de s'attaquer aux Algériens nés outre- mer en les considérant, comme venus d' une autre «planète»! Ce n'est pas en oeuvrant de cette manière que l'on pourrait gagner sa place en Equipe nationale! Dans la dernière interview d'Andy Delort, vous savez cet Algérien qui a fait des pieds et des mains, couru dans tous les sens, de l'Île de Thau, à Sète (sud de la France) à Nice, en passant par Montpellier (Hérault) pour endosser le «vert-blanc-rouge», a visiblement et vachement regretté sa demande de mise à la porte des Verts! Il a dû se rendre compte qu'à son âge, il était quasi impossible de jouer la prochaine Coupe du monde, en 2026! Il s'en mord les doigts, aujourd'hui, aux côtés des Valérie, Babeth, Barbara et Bernard, ses voisins et amis de toujours, eux, les petits-enfants de feus Larbi ben Ahmed, la papa de feu Lamine-Tony et Dédé Seu-Jean, le père de Marie Thé.