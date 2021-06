Une année après son intronisation à la tête de l'équipe nationale des joueurs locaux, Madjid Bougherra à dévoilé, hier, la liste des joueurs concernés par le premier stage qui aura lieu du 14 au 17 juin au CTN de Sidi Moussa, ponctué, le 16, par un match amical face au Burundi à Oran. Une première liste qui regroupe les joueurs qui qui se sont illustrés avec leurs équipes respectives, à l'image des Sétifiens Amoura et Kendouci, de Keddad, Merazigue du CRB, du trio Kadri-Zorgane-Mouali du Paradou AC, ou encore du meilleur buteur du championnat Bilal Messaoudi évoluant du côté de la JS Saoura. Une liste qui compte aussi plusieurs joueurs d'expérience, auteurs de prestations remarquées cette saison à l'image du milieu offensif du CR Belouizdad, Amir Sayoud, ou du gardien Toufik Moussaoui mis en concurrence avec Medjadel actuellement présent au rassemblement des À plusieurs autres satisfactions dans cette liste avec la présence de Mouad Hadded dans l'axe de de la défense algérienne ou encore du jeune espoir oranais, Mohamed Bachir Belloumi, pour compléter le secteur offensif. Au final, la liste se concentre fortement autour des éléments du Top 5 au classement avec six éléments de l'ES Sétif, cinq joueurs du CRB, trois évoluant à l'USM Alger, et deux au MC Oran. L'équipe compte enfin un fort contingent venu du Paradou AC avec quatre joueurs présents dans la liste dont trois annoncés sur le départ vers des clubs européens.