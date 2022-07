Le parcours de la sélection algérienne de handball séniors hommes s'est arrêté aux quarts de finale, où elle a été nettement battue par une très forte sélection égyptienne (34-19). Les Verts quittent ainsi cette compétition continentale à la 5e place qui n'est guère celle que l'Algérie devrait occuper, surtout compte tenu des compétences en matière des joueurs.

Car, la vraie problématique de cette sélection algérienne n'est autre que «la gestion catastrophique de la discipline». Sans rentrer dans les détails du parcours des Verts dans cette coupe d'Afrique, il y a lieu de cibler les responsables de ce fiasco pour tenter de redonner au handball algérien jadis, sur le toit de l'Afrique et bien reconnu à l'échelle mondiale avec son coach, puis, DTN, puis ministre, puis commissaire aux derniers Jeux méditerranéens, le non moins célèbre Mohamed Aziz Derouaz. Il est loin, très loin, ce temps où la rivalité entre l'Algérie et la Tunisie ainsi que l'Égypte qui suscitait passion et surtout grandes rencontres pouvant même servir de leçons aujourd'hui, pour la lecture du jeu et des tactiques.

Ainsi donc l'Algérie tombe du sommet de l'Afrique à une 5e place qui ne sied vraiment pas à ces joueurs très courageux qui ont voulu relever le défi de représenter leur pays dignement, en dépit de la très mauvaise préparation. Doit-on rappeler que cela est dû à ce marasme et scandales qu'a connus la Fédération algérienne à son sommet, soit au niveau de sa présidence. Depuis l'année 2021, on avait une fédération de handball sans président et surtout donc une sélection nationale sans sélectionneur.

Et le pire c'est qu'il y a eu ce constat amer de voir le championnat d'Algérie à l'arrêt. Ancien international, Bendjemil (62 ans) avait été désigné à la tête du comité directoire de la FAHB en septembre dernier, suite à la suspension temporaire dont a fait l'objet le président Habib Labane par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). À ce moment-là, concernant la date de l'organisation d'une assemblée générale élective (AGE), Abdelkrim Bendjemil a estimé que cela ne dépendait pas du comité directoire. «Cela ne dépend pas de nous, mais c'est du ressort du ministère de la Jeunesse et des Sports. J'ai été installé par la tutelle. Si le MJS nous ordonne d'aller vers les élections, on le fera. Tout ce qu'on souhaite c'est de voir le handball algérien retrouver sa véritable place», a-t-il conclu.

Réélu à la tête de la FAHB pour le mandat olympique 2021-2024, Habib Labane et les membres du bureau fédéral du précédent mandat avaient fait l'objet d'une suspension «temporaire», le 5 septembre, en raison de manquements dans la gestion du mandat 2017-2020. Mais, aujourd'hui, on récolte ce que nous n'avons pas du tout semé: c'est-à-dire rien du tout. Et c'est ce qui explique donc pourquoi ni le coach ni les joueurs n'ont de responsabilité dans cette mauvaise position où l'Algérie a terminé cette CAN 2022.

Les responsables sont les membres de l'assemblée générale de la fédération dont certains ont privilégié leurs affaires personnelles au détriment du handball national. Il est donc temps de revoir cette composante de l'AG et le système dans lequel se trouve notre petite balle pour retrouver une sélection nationale digne de ce nom..