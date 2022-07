Selon Marca, tous les détails sont réglés entre le club et Eder Militao depuis quelques heures seulement. Le défenseur central brésilien va prolonger son contrat de 3 ans, le précédent le liant à la maison blanche jusqu'en 2025. À Madrid depuis 2019 et un transfert à 50 millions d'euros en provenance de Porto, Militao a mis longtemps avant de s'adapter à son nouveau club. Cette saison, il est devenu indéboulonnable aux côtés de David Alaba dans le système de Carlo Ancelotti, qui l'a aligné à 34 reprises en Liga et 12 fois en Ligue des Champions. Le Brésilien a même inscrit 1 but et offert 3 passes décisives en championnat. Avec ce nouveau contrat, les champions d'Europe témoignent de leur confiance à l'ancien joueur de Sao Paulo alors que Antonio Rudiger vient d'arriver au club.