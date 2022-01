Le FC Barcelone avance dans son mercato. Après avoir enfin pu enregistrer Ferran Torres, grâce au départ de Philippe Coutinho et à la prolongation de Samuel Umtiti, les Blaugranas espèrent toujours conclure l'arrivée d'un attaquant. La cible culé est connue depuis des semaines: Alvaro Morata (29 ans). L'Espagnol est prêté à la Juventus par l'Atletico de Madrid, mais il a déjà fait savoir qu'il était partant pour quitter le Piémont et rallier la Catalogne. Malheureusement pour lui, son coach, Massimiliano Allegri, avait quelque peu refroidi ses ardeurs. «Alvaro Morata ne part pas, c'est un footballeur qui est performant. Son problème, c'est qu'on lui attribue des mauvaises étiquettes. Mais ici, il est important. J'ai parlé avec lui, et je lui ai dit qu'il ne bougera pas d'ici. Dossier clos», avait-il déclaré en conférence de presse le 5 janvier dernier. Depuis, Morata garde espoir de voir les choses changer et Sky Italia révèle qu'un événement pourrait lui donner raison. Blessé au genou, Federico Chiesa a dit adieu à la saison 2021-2022. Pour le remplacer, le média italien annonce que la Vieille Dame pense à un certain Memphis Depay (27 ans). Vous voyez donc venir l'affaire. Un échange Morata-Depay pourrait ainsi intervenir, cet hiver, et arranger les deux équipes. Car si Morata est chaud pour aller au Barça, Depay pourrait lui aussi être tenté d'aller voir ailleurs. Cette saison, le Batave a inscrit 8 buts en 16 matchs de Liga, mais depuis l'intronisation de Xavi, l'ancien Lyonnais n'est plus un titulaire indiscutable. Pour preuve, Xavi lui a récemment envoyé un sacré message.

«Quelle est l'importance de Depay au Barça? La même que les autres. Ici, ce sont ceux qui le méritent qui jouent. Par chance, nous commençons à récupérer des joueurs et la concurrence débute, la méritocratie. Seul le meilleur jouera, ce n'est pas en fonction de son nom.» Cet échange pourrait donc faire les affaires de tout ce petit monde.