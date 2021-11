Le RC Kouba est sur une ascension fulgurante. Le club de la capitale occupe la 1ère place au classement général du championnat de Ligue 2 avec 3 victoires en autant de matchs. Cela a été réalisé par les coéquipiers du chevronné Yahia Chérif sous les commandes de Larbi Hosni, l'entraîneur adjoint qui assure l'intérim depuis le départ d'El Hadi Khezzar, avant même le début du championnat. Le technicien constantinois a préféré plier bagage et partir, après que la direction eut engagé le défenseur Ibrahim Boudebouda, non désiré par le coach. Et pour succéder à Khezzar, plusieurs noms ont circulé, entre autres, Abdelkader Iaïche, Rachid Bouarata et Nabil Medjahed. Seulement, le choix portait sur Billel Dziri. Le technicien de 49 ans est actuellement sans club, depuis qu'il a quitté le NAHD, la saison dernière, et est emballé par l'idée de driver les Koubéens. Selon des sources, des négociations auraient été entreprises entre les deux parties (Direction et Dziri, Ndlr) et l'on s'achemine droit vers un accord final dans les toutes prochaines heures. Du côté des supporters, cette piste semble déjà faire l'unanimité, puisqu'on indique que Dziri a le profil idéal pour conduire l'équipe vers son objectif principal, qui est l'accession en Ligue 1.