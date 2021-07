L'Equipe algérienne de football des U20 affrontera, ce soir, au stade international du Caire, à 19h son homologue de Tunisie, pour le compte de la demi-finale de la Coupe arabe de la catégorie. L'autre demi-finale de la compétition opposera l'Egypte à l'Arabie saoudite. Ainsi, la sélection algérienne, drivée par Mohamed Lacete, a enregistré, jusque-là, un parcours honorable dans cette compétition régionale, en dépit du manque de temps pour les Verts afin d'aborder cette Coupe arabe.

Le capitaine des Verts, Bendris et ses compatriotes veulent donc bien poursuivre sur cette dynamique des victoires. Mais, ce soir, ce sera face à une des sélections qui n'a jusqu'à présent perdu aucun match. La sélection algérienne s'est qualifiée aux quarts de finale dans son groupe «A» après avoir battu la Mauritanie (1-0), a perdu face à l'Egypte (0-1) avant de faire match nul face au Niger (2-2) et de passer en quarts de finale. Et justement en quarts de finale, la sélection algérienne a rencontré le Maroc, qu'elle a battu après sa victoire aux tirs au but (4-3). Le match s'était terminé sur le score d'un but partout, et ce sont les Marocains qui avaient ouvert la marque, par Mohamed Radid, ayant transformé un penalty à la 29e. Mais les jeunes Algériens se sont battus jusqu'au bout dans ce derby et ont continué à y croire, même au-delà du temps réglementaire, ce qui leur a permis d'arracher une égalisation méritée, par Samy Mahour à la 90'+3. Et c'est ainsi que les deux équipes ont dû recourir aux tirs au but pour se départager, et la chance a finalement souri à l'Algérie (4-3) qui s'est qualifiée en demi-finale. Le sélectionneur national Mohamed Lacete s'est dit «très satisfait» du rendement de ses joueurs, surtout qu'ils étaient revenus de loin pour arracher cette qualification. «Notre but est surtout de monter une équipe compétitive en prévision de la CAN-2023, prévue en Egypte, et cette Coupe arabe constitue une bonne expérience pour les jeunes dans cette perspective», a-t-il ajouté. Quant à la sélection tunisienne, elle a battu le Yémen (2-0), Ouzbekistan (1-0) et enfin l'Arabie saoudite (2-1) pour se qualifier en quarts de finale. En quarts de finale, la Tunisie a battu les Comores (1-0) pour passer en demi-finale et retrouver donc l'Algérie ce soir. Les Verts disputeront donc leur deuxième «derby maghrébin» après celui gagné face au Maroc.

La mission des joueurs du sélectionneur Lacete s'annonce bien difficile, comme ce fut le cas face au Maroc, mais les joueurs sont décidés à aller jusqu'au bout de cette compétition à commencer par se qualifier en finale. Il est utile de faire remarquer que le staff technique a eu un très court temps pour «monter» cette sélection après trois stages de présélections depuis le mois de mai dernier seulement. Sans matchs amicaux contre des sélections nationales, ni aucune compétition officielle, les jeunes joueurs du sélectionneur Lacete, ont donc déjà rempli leur mission convenablement. Tout ce qui suivra ne sera que du bonus...

Enfin à noter que dans l'autre demi-finale de cette Coupe arabe des U20, l'Egypte rencontrera l'Arabie saoudite, vainqueur du Sénégal aux tirs au but. Les deux équipes ont terminé le match sur le score de parité (1-1).