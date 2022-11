Auteurs de deux succès de suite, les joueurs de l'entraîneur Kheïreddine Madoui auront à coeur de réussir la passe de trois, dans l'objectif de préserver leur fauteuil de leader. Le leader du championnat de Ligue 1 de football le CS Constantine, et son dauphin le CR Belouizdad, livreront un duel à distance, à l'occasion de la première partie de la 11e journée, aujourd'hui. Le CSC (1er, 20 pts), vainqueur en déplacement face au RC Arba (2-1), recevra dans son antre de Benabdelmalek-Ramdane le NC Magra (8e, 12 pts), dans un derby de l'Est qui devrait revenir aux locaux. Auteurs de deux succès de suite, les joueurs de l'entraîneur Kheïreddine Madoui auront à coeur de réussir la passe de trois, dans l'objectif de préserver leur fauteuil de leader. Le Chabab (2e, 19 pts), seule équipe invaincue cette saison, effectuera un déplacement périlleux à l'Ouest pour défier l'ASO Chlef (7e, 13 pts), qui fait du surplace suite au revers concédé à Magra (4-2). Les Chélifiens partiront favoris à domicile, eux qui se positionnent à la 2e place au classement de la meilleure équipe à domicile avec un bilan de 11 points pris sur 15 possibles, derrière le CRB. Un véritable test révélateur en perspective pour le triple champion d'Algérie. L'ES Sétif (5e, 15 pts), qui semble retrouver son rythme de croisière après un début de saison difficile, se rendra à Alger pour croiser le fer avec le Paradou AC (14e, 8 pts), qui est en train de réaliser l'un de ses pires parcours parmi l'élite. L'Entente, invaincue depuis trois journées, abordera cette rencontre avec l'intention de préserver sa dynamique, face à une équipe du PAC, qui reste sur deux revers de rang, et dont la victoire est impérative pour quitter la zone rouge. De son côté, le MC Alger (6e, 14 pts), qui s'est racheté en battant dimanche la JS Kabylie (1-0), évoluera a priori sur du velours en déplacement face à la lanterne rouge le HB Chelghoum-Laïd, bon dernier avec un seul point seulement en dix matchs. Le Doyen visera carrément la victoire à Chelghoum-Laïd, même si les locaux tenteront de se révolter pour amorcer leur mission de sauvetage. La deuxième partie des rencontres de cette 11e journée se jouera samedi, et sera marquée par l'affiche entre la JS Kabylie et la JS Saoura, alors que le match USM Alger - RC Arba est reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement du club algérois en coupe de la Confédération africaine de la CAF.