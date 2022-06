L'USM Alger accueillera le champion en titre le CR Belouizdad dans un derby indécis, pour faire un grand pas vers une place qualificative à la prochaine édition de la coupe de la Confédération de la CAF, alors que l'ESS, dos au mur, aura à coeur de renouer avec la gagne en recevant le Paradou AC, à l'occasion de la mise à jour de la 27e journée, aujourd'hui. Surfant sur une série de bons résultats depuis la nomination du Marocain, Djamil Benouahi, en tant qu'entraîneur jusqu'à la fin de la saison, l'USM Alger (4e, 54 pts), auteur de cinq succès de suite, tentera de s'offrir le Chabab (1er, 67 pts), sacré champion pour la troisième fois de rang.

Les Usmistes, larges vainqueurs vendredi à domicile face à l'Olympique Médéa (4-0), seront appelés à préserver cette dynamique face au CRB, qui aspire à terminer la saison sur une bonne note, quatre jours après la surprenante défaite essuyée à la maison face au NC Magra (1-2). Les Belouizdadis, eux, veulent effacer les séquelles de la dernière défaite concédée à domicile face au NC Magra (1-2), au stade du 20-Août.

L'ES Sétif (9e, 48 pts), en courbe descendante après trois matchs sans victoire, n'aura d'autre choix que de l'emporter face au Paradou AC (6e, 50 pts), pour rester en course pour une qualification à la prochaine coupe de la Confédération. L'USMA et l'ESS, à qui il reste encore un autre match en retard à disputer (le 14 juin à domicile face au NA Hussein Dey, ndlr), vont ainsi livrer un duel à distance pour terminer parmi le quatuor de tête.

Un éventuel faux pas des Sétifiens anéantira définitivement leurs espoirs de disputer une compétition continentale, la saison prochaine. En revanche, l'USMA doit impérativement disposer du leader pour terminer le travail lors de la 34e et dernière journée sur le terrain de l'ESS.

De son côté, le Paradou AC, qui se partage la 6e place en compagnie du MC Alger et de l'ASO Chlef, tentera de relever la tête et mettre fin à une mauvaise série de trois revers consécutifs.