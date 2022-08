Le gardien international algérien Azzedine Doukha, recruté lundi soir par le CR Belouizdad, à quelques heures du dernier délai pour le dépôt des licences au niveau de la Confédération africaine de football (CAF), n'a pu être qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, au grand dam de la direction des Rouge et Blanc, ayant annoncé cette triste nouvelle mardi. «Notre nouveau gardien, Azzedine Doukha, n'a pu être qualifié pour la prochaine coupe d'Afrique et il s'agit là d'une situation dramatique pour notre équipe, car finalement, elle ne pourra pas compter sur sa grande expérience sur la scène continentale», a indiqué dans un communiqué le président du conseil d'administration du Chabab, Mohamed Benelhadj. Âgé de 36 ans, l'ancien portier de l'USM Harrach compte en effet parmi les «vieux briscards» du Championnat national, car outre sa riche expérience avec la JS Kabylie et l'Équipe nationale, il a joué pendant de nombreuses saisons à l'étranger, notamment en Arabie saoudite. C'est d'ailleurs spécialement pour pouvoir profiter de cette riche expérience que la direction du CRB a accepté de casser sa tirelire pour le subtiliser à la JS Kabylie. Mais finalement, ce ne sera pas le cas. Du moins, pas sur le plan continental, au grand dam du club champion d'Algérie en titre, qui après avoir pratiquement tout gagné sur le plan national au cours des trois dernières années s'est mis cet été à penser essentiellement à la Ligue des Champions. Le CRB jouera le match aller du 1er tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF en déplacement face aux Sierra-Léonais de Bo Rangers FC. En cas de qualification, le club algérois sera opposé au 2e tour préliminaire au vainqueur de la double confrontation entre DVO. Mongomo (Guinée équatoriale) et Djoliba AC (Mali). Le 1er tour préliminaire se jouera en septembre (aller: 9, 10, 11, retour: 16, 17, 18), alors que le 2e tour préliminaire est programmé en octobre (aller: 7, 8, 9, retour: 14, 15, 16).