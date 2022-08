Pour un bon, c'en est un. Dans la soirée du lundi, la direction du Chabab de Belouizdad a annoncé que le gardien de but, Azzedine Doukha, a paraphé un contrat de 2 saisons en provenance de la JS Kabylie. Dans un premier temps, il était convenu qu'il y aurait un échange Doukha - Moussaoui, mais ce dernier aurait refusé ce deal. Les deux présidents, Mohamed Benelhadj et Yazid Yarichène, ont engagé, dès lors, de nouvelles négociations, qui ont abouti à un accord. Celui-ci stipule que Doukha soit cédé au profit du Chabab contre une somme d'argent. L'ancien portier international, lui, s'est montré emballé par l'offre belouizdadie et a donné vite son accord. Il tenait à quitter la JS Kabylie, surtout en voyant que son entraîneur, Riga, l'écartait de ses plans, et demandait à ses dirigeants d'engager un autre gardien de but. Et c'est chose faite avec l'arrivée de Abderrahmane Medjadel en provenance du Paradou AC. Des sources laissent entendre que le montant de la lettre de libération de ce dernier a été payé par les Belouizdadis. Avec l'arrivée de Doukha, comme 14e et dernière recrue estivale du triple champion d'Algérie en titre, c'est Ahmed Abdelkader qui devrait prendre la porte de sortie. À en croire des sources, celui-ci aurait trouvé un accord pour s'engager en faveur du nouveau promu, le Mouloudia d'El Bayadh. Les deux autres gardiens qui seront en concurrence avec Doukha seront l'international A', Alexis Guendouz, et l'international U23, Redouane Maâchou. Chokri Remili, lui, continuera à évoluer dans l'équipe de la réserve. Avec cette arrivée de Doukha, le Chabab aura assuré les services d'un gardien de but d'expérience, notamment sur le plan continental, où les Belouizadis seront appelés à prendre part à la Champions League pour la troisième fois consécutive, avec plus d'ambitions cette fois-ci. La concurrence s'annonce rude dans les bois, surtout que Guendouz ne veut pas perdre sa place en EN A', notamment à l'approche du CHAN, qu'abritera l'Algérie en janvier prochain, alors que Maâchou veut donner raison à ceux qui ont insisté pour le récupérer après un prêt de deux saisons à l'USM Bel Abbès. Avant d'engager Doukha, les responsables du Chabab ont tenté le coup avec Raïs Ouahab M'bolhi, mais le gardien numéro un de l'Équipe nationale première a rejeté l'offre, préférant continuer à évoluer dans un championnat des pays du Golfe.