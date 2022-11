Un favori à la porte... dès ce samedi? L'Argentine pourrait être éliminée du Mondial 2022 avant même son troisième match. Battue mardi par l'Arabie saoudite (2-1), l'Albiceleste a vu la Pologne et le Mexique faire match nul (0-0), en début de soirée. Résultat: en cas de défaite lors de leur deuxième rencontre, contre la sélection mexicaine (samedi, 20h), Lionel Messi et les siens diraient adieu au «Top 2» et perdraient tout espoir de qualification pour les 8es de finale. En effet, le Mexique aurait 4 points, en cas de victoire contre l'Argentine. Une barre des quatre unités qui sera franchie ce samedi par une autre formation du groupe C, lors du match de 14h. Que ce soit la Pologne (1 pt après cette première journée) ou l'Arabie saoudite (3 pts), il y aura une formation de plus à ce seuil. En restant avec un zéro pointé, la sélection de Lionel Scaloni serait donc condamnée à jouer un ultime match sans enjeu (pour elle) avant de quitter le Qatar. Tout autre résultat qu'une défaite lui laisserait une chance. La situation a de quoi décevoir Lionel Messi. L'ancien Ballon d'or n'a pas fui ses responsabilités et s'est exprimé au micro de la fédération argentine: ««Nous savions que l'Arabie saoudite est une équipe avec de bons joueurs, qui manie bien la balle et qui joue haut. Il n'y a pas d'excuses. Nous allons être plus unis que jamais. Ce groupe est fort et il l'a déjà démontré. C'est une situation que nous n'avons pas eu à traverser depuis longtemps. Il faut maintenant montrer qu'il s'agit d'un vrai groupe. C'est un coup très dur pour tout le monde, on ne s'attendait pas à commencer comme ça. Les choses arrivent pour une raison. Il faut se préparer à ce qu'il s'en vient, il faut gagner et ça dépend de nous», a rappelé le joueur du PSG.