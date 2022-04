L'ASM Oran n'a plus le droit à l'erreur à domicile si elle voudrait se maintenir en Ligue 2 de football après avoir perdu 3 nouveaux points au stade Habib-Bouakel face au RC Kouba (1-0), lors de la précédente journée, a mis en garde son nouvel entraîneur Hadj Merine. Cette contre-performance a porté à 19 le nombre de points vendangés par les Oranais chez eux où ils ont évolué à 12 reprises après 24 journées de championnat, «d'où la nécessité de faire le plein à domicile lors des trois rencontres qui leur restent à Oran», a prévenu Hadj Merine. Les gars de M'dina J'dida, premiers potentiels relégables depuis la précédente journée, auront à accueillir la JSM Tiaret, l'ES Ben Aknoun et le SKAF Khemis au cours des six dernières journées du championnat. En revanche, ils se déplaceront à Saïda, Aïn Ouessara, et Aïn Témouchent. «On devra également décrocher au moins 2 points de ces 3 déplacements pour conforter nos chances dans la bataille du maintien», a encore dit Hadj Merine qui a dirigé jeudi passé son deuxième match sur le banc de touche des Vert et Blanc depuis son retour aux affaires techniques de l'ASMO. Le même technicien a reconnu, en outre, la difficulté de la mission qui attend ses capés, estimant que l'effectif qu'il a hérité «est très réduit», ce qui n'arrange pas ses affaires. Malgré cela, il s'est engagé à «tout faire» pour éviter à l'ASMO la relégation. La formation oranaise, qui se débat dans des problèmes financiers énormes depuis plusieurs saisons, pointe à la 13e place avec 28 points, devancée d'une seule unité par le 12e (premier potentiel non relégable) le WA Boufarik. Réputée pour être l'une des meilleures écoles de football en Algérie, l'ASMO, qui en est à son 7e exercice de suite dans le 2e palier, a perdu également son statut de formateur des jeunes talents. La preuve, son équipe des moins des 21 ans, qui a tout le temps été le réservoir de l'équipe première, patauge elle aussi dans le bas du classement du championnat de Ligue 2 (Gr. Centre Ouest).