Interrogé au micro de TNT Sports, le portier italien du PSG, Donnarumma, a évoqué sa situation dans le club parisien. Il regrette de ne pas être titulaire indiscutable: «Cela ne gêne pas mes performances. Mais bien évidemment, cela me dérange parce que ce n'est pas facile.

Comme tu l'as dit, j'étais toujours titulaire et c'est parfois décevant de rester sur le banc. Mais je suis calme et je suis sûr que la situation sera résolue», a-t-il confié. L'ancien Milanais commence-t-il à s'agacer de la situation? Mauricio Pochettino a instauré un turnover pour l'instant davantage bénéfique à Keylor Navas. Le Costaricien a joué 11 matchs, toutes compétitions confondues. Donnarumma en totalise 7. Et le statut risque de perdurer un moment, étant donné que leurs contrats respectifs portent jusqu'en 2024 et 2026. Autant dire qu'il faudra beaucoup de persuasion à l'entraîneur argentin pour maintenir cette situation.

Sélectionné 39 fois avec la Squadra Azzurra, Donnarumma a joué l'intégralité du match face à la Suisse (1-1), vendredi.