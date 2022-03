Deux mois après la débâcle de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2021), l'Équipe nationale algérienne retrouve le même pays, le Cameroun, la même ville, Douala, et le même stade, Japoma. Cette fois-ci, pour rencontrer un nouvel adversaire, le Cameroun, pour un autre enjeu, la qualification pour le Mondial-2022 au Qatar. Ce vendredi à partir de 18h, les Verts croiseront le fer avec les Lions indomptables pour le compte du match aller des barrages qualificatifs pour le rendez-vous planétaire. Une affiche aux multiples enjeux pour les Algériens, qui sortent d'une difficile expérience en CAN, avec une élimination précoce au premier tour. Ils chercheront, à cette occasion, à rectifier le tir, se racheter et prendre une revanche contre ceux qui ont voulu les enterrer après ledit tournoi. Djamel Belmadi et ses protégés sont sous forte pression, et cela était visible lors de la conférence de presse du coach, où il a été offensant à plus d'un titre. Mais, demain, il faudra trouver le meilleur moyen de transformer cette pression en une source de motivation. Sur le rectangle vert (en attendant de voir l'état de la pelouse et s'il sera vraiment vert), les champions d'Afrique 2019 vont donner la réplique au 3e de la dernière CAN dans une affiche qui s'annonce passionnante, palpitante et surtout ouverte à tous les pronostics. Et il semble que Belmadi ait appris la leçon. Preuve en est, il a programmé un stage pré-compétitif à Malabo, en Guinée équatoriale, pays limitrophe au Cameroun, pour s'acclimater et éviter de faire un long voyage par la suite. Il a gagné, donc, une séance supplémentaire, sachant qu'en l'espace d'une demi-heure, la délégation algérienne atterrira au Cameroun en provenance de Malabo.

Pour le Onze de départ, rien n'a filtré, puisque Belmadi ne veut dévoiler aucune carte sur le sujet, ni même concernant le dispositif tactique qui sera adopté. Il réserve, a priori, des surprises à son adversaire du jour, Rigobert Song, qui vient à peine de prendre les commandes techniques des Camerounais. Mais quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'identité des joueurs alignés, ceux-ci doivent être animés de cette volonté de bien faire afin de réaliser un résultat probant.

Cela permettra de se dégager d'une grosse pression et aborder, donc, la manche retour, mardi prochain, dans les meilleures conditions possibles. Assoiffés de victoires, les Verts auront, demain, des atouts à faire valoir.