Les deux sociétaires du CR Belouizdad, l'attaquant Mohamed Amine Souibaâh et le milieu de terrain Adel Djerrar, ont été traduits lundi devant le conseil de discipline, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football dans un communiqué. «Les deux joueurs ont été auditionnés par le conseil de discipline, en présence du directeur sportif Hocine Yahi, qui a repris ses fonctions après s'être rétabli de la Covid-19. Djerrar a été traduit en raison de ses déclarations sur les réseaux sociaux, alors que Souibaâh a été convoqué pour n'avoir pas respecté les décisions de la direction du club», a expliqué le Chabab sur sa page officielle Facebook. Si Souibaâh a été écarté momentanément du groupe, Djerrar, de retour après une longue période d'indisponibilité pour cause de blessure, a pris part au match de l'équipe réserve, dimanche à domicile face à la JS Saoura (1-1), dans le cadre de la mise à jour du championnat, inscrivant le but égalisateur en fin de match (85e). Pour rappel, la direction du CRB avait déjà frappé d'une main de fer sur le plan disciplinaire, en résiliant début avril le contrat du défenseur central Anès Saâd, pour notamment ses absences non autorisées. Arrivé au Chabab durant l'intersaison pour un contrat de trois saisons en provenance de l'USM Bel Abbès, Anès Saâd (25 ans) n'a pas joué la moindre minute. Outre ses blessures à répétition, le natif de Sidi Bel Abbès a brillé surtout par ses écarts disciplinaires qui lui ont valu d'être traduit devant le conseil de discipline. Ce dernier lui avait infligé en janvier dernier deux mois de ponction salariale.