Le chef de Département intégrité de la Fédération algérienne de football, Halim Djendoubi, a été retenu par la FIFA pour prendre part à la 1ère édition du Programme mondial d’intégrité de cette instance, qui a adopté comme slogan pour l’année 2021 « Tous pour l’intégrité de la compétition », et qui aura lieu, pour l’édition CAF, le jeudi 30 septembre 2021 par visioconférence. Djendoubi a été retenu comme conférencier, compte-tenu du travail important qu’il a effectué comme responsable intégrité de la FAF depuis son installation en janvier 2021. Il aura ainsi l’occasion de partager l’expérience et les bonnes pratiques en matière d’intégrité sportive mis en place par la FAF pour la promotion de l’intégrité et la protection des compétitions sportives. Djendoubi devra intervenir, à travers un exposé, lors de la deuxième journée du Module 2 du programme, comme représentant du continent auprès des associations membres appartenant à la CAF.