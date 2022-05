La situation à l'USM Alger n'est pas reluisante. Pis encore, elle est inquiétante, puisque tous les voyants sont au rouge. Sur les 10 derniers matchs, l'équipe n'a récolté que... 3 points. Un bilan catastrophique pour une équipe disposant de tous les moyens pour jouer, aisément, le titre de champion d'Algérie. Ce coup d'arrêt, selon les inconditionnels du club, est la résultante de la décision «irréfléchie» prise par le premier responsable, Achour Djelloul, de pousser Azzedine Rahim vers la sortie. Ce dernier, qui assurait l'intérim après le départ de Denis Lavagne, avait réussi à remobiliser les joueurs et réaliser les meilleurs résultats possibles. Avec l'arrivée d'un technicien serbe inconnu au bataillon, Zlatko Krmpotic en l'occurrence, l'équipe a connu une chute libre. Celui-ci est limogé et c'est son adjoint, le Marocain Djamil Ben Ouahi qui assure l'intérim. Point d'évolution, puisque l'équipe est allée s'incliner (0-1) à Magra. Et c'est alors que Djelloul commence à se rendre compte qu'il y a nécessité de réparer la machine. Et cette réparation, selon sa conception, passe par un retour de Rahim. Dans ce sillage, et à en croire des sources, les deux parties (direction et Rahim) ont eu une discussion autour de cette possibilité. Enfant du club et un des joueurs ayant marqué son histoire, Rahim ne pouvait tourner le dos à l'appel du coeur, non sans conditions. On apprend que l'ancien N°10 a posé comme principale condition de son retour le fait de travailler avec son propre staff, qu'il choisira lui-même. En sus, il ne ferme pas la porte au fait de travailler en tant qu'adjoint, dans le cas où l'entraîneur principal serait d'envergure et de renommée. À l'heure actuelle, cette affaire est en stand-by et pourrait reprendre après le match de ce vendredi face au WA Tlemen au stade de Bologhine.