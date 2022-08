A-t-il démissionné ou encore est- il toujours président du conseil d'administration de la SSPA/ MC Oran? Youcef Djebbari, ayant démissionné, aurait-il transgressé la loi en jetant l'éponge? Ignorerait- il la réglementation régissant la gestion administrative de la société sportive du club? Contre toute attente, la confusion est totale. Il aura fallu l'intervention du ministère de la Jeunesse et des Sports, représentée localement par la direction de wilaya de la jeunesse, pour rappeler à Youcef Djebbari les démarches légales et réglementaires lui permettant de se défaire de la gestion du club. De prime abord, cette instance en charge du sport a notifié au club le rejet de la démission de Djebbari, lui rappelant que «la démission de Djebbari est à déposer auprès du conseil d'administration du club et provoquer une assemblée générale réunissant les membres du conseil». Le conseil d'administration est la seule instance habilitée devant prendre en compte ce genre de situation en provoquant une assemblée générale regroupant les actionnaires.

Telle est donc la nouveauté qui marque la citadelle des Rouge et Blanc, le MC Oran; celle- ci se retrouve dans l'impasse, faute de moyens financiers. À cela s'ajoute les colossales redevances pour lesquelles le club est redevable. La situation se corse de jour en jour, à telle enseigne qu'aucun des actuels dirigeants ne sait plus à quel saint se vouer.

Là aussi, les plus aux faits font état de la transgression, par les actuels dirigeants, de la réglementation en procédant au recrutement de nouveaux joueurs en dépit de l'interdiction frappant le club en raison des dettes l'asphyxiant. De plus, l'instance nationale en charge de la gestion du football a été explicite en rappelant que les clubs endettés sont interdits de procéder au recrutement de nouveaux venants. Or, tout le contraire se produit à Oran, très précisément dans la maison des Hamraoua. L'actuelle direction a-t-elle perpétré une quelconque infraction en concluant avec 14 joueurs? D'autant plus que ces derniers ont signé les contrats les liant avec le club. D'un point de vue réglementaire et tel que rappelé par l'instance nationale en charge de veiller à la gestion administrative du football, ces procédures engagées risquent de ne pas aboutir. Il s'agit de Mohamed Senhadji venu du CR Témouchent, Hassen Bengrina de l'ASO Chlef, Houssem Ouassini venu du WA Tlemcen, Senouci Fourloul de l'ASO Chlef, Salim Bennaï du NA Hussein Dey et tant d'autres. En tout, 14 nouvelles recrues viennent garnir la galerie du club phare de l'Ouest, le MC Oran. Ces joueurs s'ajoutent aux 12 éléments qui ont estimé juste de reprendre, vaille que vaille, le chemin des entraînements et des préparations, sous les auspices du technicien Aïssa Kinane.