Le président du MC Oran, Youcef Djebbari, digère mal le fait de ne pas être autorisé à recruter. Il n'a pas trop attendu pour réagir au départ surprenant de l'international, Adlène Guedioura. Il a chargé la FAF, lui imputant la responsabilité de ce départ, faute du sésame lui permettant de se vêtir en maillot rouge et blanc. «Ils auraient dû nous fournir cette dérogation, d'autant plus qu'il s'agit d'un international qui a émis son ambition de jouer au MCO», explique-t-il. Djebbari voit très mal le fait qu'il fasse l'objet de cette interdiction, même s'il reconnaît que «les dettes du club sont faramineuses». «Il y a des articles qui permettent le recrutement», a-t-il dit. Djebbari est perdu, ne sachant plus par où commencer. D'un côté, le club est sur-endetté. De l'autre, des joueurs revendiquent leur argent alors que les caisses sont à sec, quoique le club amateur ait fait un petit geste salvateur en lui accordant une petite somme. Cette petite manne financière a été accordée par Bensenoussi suite à l'aval donné par les autorités locales. Le MCO, dit-on, est dans le besoin immédiat de l'intervention des autorités pour mettre l'ordre dans cette coqueluche de l'Ouest en la sauvant et la remettre entre les mains de bons gestionnaires, de vrais investisseurs ne comptant plus sur les aides de l'État. Pour eux, l'ère des Djebbari - Mehiaoui - Baba est à dépasser, vaille que vaille. Les supporters, eux, voient du très mauvais oeil ces va-et-vient: «Ce sont toujours les mêmes qui reviennent, prenant le club en otage alors que ces trois hommes ont prouvé leur incapacité quant à gérer le club de stature du Mouloudia. Depuis 2003, le club n'a pas connu de répit. Souvenons-nous-en du long bras de fer qui a opposé Djebbari au défunt Kacem Elimam. Le club s'est retrouvé avec deux équipes ayant accédé sur la pelouse.» Et depuis, l'affront se poursuit à telle enseigne que l'on croirait que le MCO est transformé en arènes servant pour les règlements des comptes. En 2008, les Rouge et Blanc ont essuyé un autre affront des plus graves en régressant en 2e division. Il aura fallu l'avènement du pompier, Kacem Elimam, pour redorer le blason des Hamraoua et les remettre en 1ère division. Depuis, le club joue sa survie alors que l'on croyait que le professionnalisme ouvrira au MCO les portes de la célébrité et de l'évolution vers le mieux. «Ses dirigeants réclament des subventions sans jamais juger utile de rendre des comptes», regrette t-on.