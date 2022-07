L'Algérien Djamel Sedjati, qui a réalisé une course presque parfaite en finale du 800m samedi aux mondiaux d'Eugène (Oregon), a remporté une précieuse médaille d'argent, alors que l'autre Algérien de cette finale très technique, Slimane Moula, a terminé à la 5e place, devant le Français Gabriel Tual. Djamel Sedjati, est arrivé en seconde position avec un chrono de 1mn 44'' 14, devant le Canadien Marco Arop (1mn 44'' 28), 3e. Le vainqueur de la course, Emmanuel Korir, déjà Champion olympique, a réalisé un chrono de 1mn 43'' 71, prenant d'un cheveu la 1ère place devant Sedjati. Les deux Algériens terminent très forts ce Championnat du monde, après avoir nourri beaucoup d'espoirs de médailles. Ce qui n'était pas évident devant les Kenyans, mais Sedjati, admirable de courage et de volonté, a réussi avec brio sa course, terminant vice-Champion du monde.