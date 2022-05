L'ancien attaquant international algérien, Djamel Menad, prendra part à la cérémonie du tirage au sort des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations (CHAN) Algérie 2022, prévue ce jeudi 26 mai au Caire, en Égypte, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF). «La légende algérienne Djamal Menad, meilleur buteur et vainqueur de la CAN 1990 avec l'Algérie, rejoindra le chef des compétitions de la CAF, Khaled Nassar, sur scène pour la conduite du tirage», indique un communiqué de l'instance publié sur son site officiel. La cérémonie débutera à 13h00 heure locale (12h00 algériennes) avec une diffusion sur les plates-formes digitales de la CAF. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, 18 équipes participeront au tournoi final qui se déroulera en Algérie en janvier et février 2023. Les 18 pays qui prendront part à la 7e édition du CHAN, seront répartis en cinq groupes: les trois premiers groupes seront composés de quatre nations: Groupe A (4), Groupe B (4), Groupe C (4), alors que les deux derniers verront la présence de trois équipes: Groupe D (3), Groupe E (3), précise la même source. Selon le nouveau système de compétition, les deux premiers des groupes A, B et C se qualifieront pour les quarts de finale, alors que seul le premier des deux derniers groupes à trois nations validera son billet au prochain tour. Le CHAN-2023, compétition réservée aux joueurs évoluant dans les Championnats nationaux, se tiendra du 8 au 31 janvier en Algérie, après avoir été reprogrammée pour l'année 2023 à cause de la pandémie de Covid-19. Le tirage au sort devait se dérouler initialement le 29 avril dernier, avant d'être reporté à une date ultérieure. L'instance continentale n'avait, alors, donné aucune explication à ce report. Attribuée à l'Algérie en septembre 2018, la 7e édition du CHAN se jouera dans quatre stades: le 5-juillet-1962 d'Alger, le stade olympique d'Oran, le 19-mai-1956 d'Annaba et le Chahid-Hamlaoui de Constantine. La précédente édition avait eu lieu en janvier et février 2021 au Cameroun et avait vu le Maroc sacré champion.