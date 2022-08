Le meneur de jeu de l'ES Sétif Abdelmoumen Djabou, blessé, a déclaré forfait pour le match en déplacement face à l'US Biskra, samedi prochain (20h00), dans le cadre de la journée inaugurale de la Ligue 1 de football saison 2022-2023, a annoncé le club sétifien dans un communiqué. «Djabou a fait une échographie suite à la blessure contractée à la fin du stage précompétitif effectué en Tunisie. Au vu des résultats, le staff médical a décidé d'accorder dix jours de repos au joueur, avant d'effectuer un autre contrôle pour confirmer sa guérison et éventuellement reprendre les entraînements», a indiqué l'Entente, samedi, sur sa page officielle Facebook. Sous la houlette de l'entraîneur égyptien Houssam Al-Badry, l'ESS est allée recharger les batteries lors d'un stage effectué à Hammam Bourguiba en Tunisie, au cours duquel les Sétifiens ont disputé deux matchs amicaux: face au club tunisien du CS Fernana (7-0) et à Al-Araby koweïtien (2-0). En matière de recrutement, l'Entente a été l'un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, avec l'arrivée d'une dizaine de joueurs, dont le dernier est l'attaquant ivoirien Alassane Razak Keita (25 ans), qui s'est engagé pour trois saisons en provenance du SC Gjilani (Kosovo). L'Entente a confié la barre technique à l'Égyptien Houssam Al-Badry (62 ans), qui s'est engagé pour un contrat de deux saisons, en remplacement du Serbe Darko Novic. Demi-finaliste de la précédente édition de la Ligue des Champions, l'ESS a bouclé le précédent exercice à une peu enviable 6e place au classement final, en compagnie du Paradou AC (54 pts), ratant ainsi l'occasion de prendre part à une compétition continentale la saison prochaine.