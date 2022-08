La sélection algérienne de kick-boxing et full-contact a décroché 10 médailles (1 argent, 9 bronze), dont 5, jeudi dernier, pour le compte de la dernière journée des Jeux de la solidarité islamique, disputée à Konya (Turquie). La médaille d'argent a été l'oeuvre de Dhekra Bendaas (full-contact, -48 kg), alors que celles en bronze ont été remportées par Mazigh Ragueb (full-contact, -81 kg), Hamza Hattab (full-contact, -67 kg) et Saâd Aïssaoui (full-conctac, -54 kg). Les six autres médailles ont été glanées dans la spécialité low-kick par Houssemeddine Ahmed Yahia (-60 kg), Samir Meziane (-86 kg), Ali Bournane (-75 kg), Wali Melaz (-56 kg), Shahinez Bouicha (-65 kg) et Dounia Madouni (-60 kg). Avec ces nouvelles médailles, la moisson algérienne s'élève désormais à 40 breloques (7 or, 12 argent, et 21 bronze). Pour rappel, l'Algérie a participé à cette compétition avec 147 athlètes dont 36 filles dans 12 disciplines. «La délégation algérienne comprenait 147 athlètes dont 36 filles répartis dans les disciplines suivantes: athlétisme (14 garçons, 4 filles), kick-boxing (14 G, 5 F), karaté (8 G, 8 F), judo (6 G, 7 F), sports des boules (13 G, 2 F), rafle (3 G, 3 F), football (23 joueurs), lutte (10 G), cyclisme (12 G, 1 F), haltérophilie (4 G, 3 F), natation (1 nageur), handisport (13 G, 3 F)», avait détaillé le président de la délégation, Yassine Gouri. Un total de 6000 sportifs de 54 pays devront prendre part dans 21 disciplines que comprend le programme général de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique. «Le nombre total de la délégation algérienne est de 211 personnes dont 50 membres des staffs techniques des Fédérations nationales, et 7 membres du staff médical, ainsi que 7 cadres du COA, chargé d'assurer les bonnes conditions lors du séjour des athlètes algériens en Turquie», avait-il ajouté. Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985 à Riyadh), sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique.

Et 6 pour le karaté

La sélection algérienne de karaté-do a décroché deux nouvelles médailles de bronze lors des finales de kumité des Jeux de la solidarité islamique 2022, disputées jeudi à Konya (Turquie). Les deux breloques ont été l'oeuvre de Hocine Daikhi (+84 kg) et Oussama Zitouni (-84 kg). Mercredi dernier, les karatékas algériens se sont adjugé quatre médailles (2 argent, 2 bronze). Les deux médailles d'argent ont été remportées par Silya Ouikene (-50 kg) et Louiza Abouriche (-55 kg), alors que celles en bronze sont revenues à Anis Hellassa (-60 kg) et l'équipe féminine de kata. À l'issue de cette dernière journée de compétition, l'Algérie boucle sa participation avec une moisson de 42 médailles (7 or, 12 argent, 23 bronze).