La 26e édition semi- marathon international de Béjaïa s'est déroulée vendredi sous un soleil de plomb qui a considérablement gêné les coureurs. 5300 coureurs, venus de 43 wilayas et 13 pays étrangers ont pris part à cette nouvelle édition, qui s'est déroulée sur plusieurs courses destinées aux différentes catégories. Le tout dans une ambiance de fête et une organisation saluée par plus d'un. Outre la course phare de 21 km, des courses sur des parcours de 7 et 3 km ont été réservées respectivement aux amateurs de footing et aux écoliers, dont la participation a merveilleusement agrémenté ce traditionnel semi-marathon. Bien que fortement médiatisé avant le jour «J», les automobilistes n'ont pas jugé utile de respecter le parcours des courses. Fort heureusement, les services de police mobilisés à l'occasion étaient là pour barrer la route aux aventuriers. Cet événement sportif a été une réussite totale. Les deux vainqueurs qui ont dominé la course se sont détachés du peloton dès les premiers km pour s'imposer au finish sans la moindre difficulté. C'était une course tactique. le Sud-Africain Thabang Mosiako et l'Éthiopienne Dida Terran n'ont éprouvé aucune difficulté à s'imposer devant le Marocain Brahim Khalifa (1:04:26) et l'Algérien Youcef Addouche (01:06:16), qui ont essayé en vain de s'y accrocher. Ces deux termineront respectivement à la 2e et 3e position, d'un peloton dominé par la présence des africains de l'Ouest, notamment Towett Vincent Kimutai (Éthiopie) et Samperu Mathew (Kenya), qui ont tenu le coup jusqu'au 14e km avant de «baisser les bras». Chez les dames, c'est Dida Terran (Éthiopie), Aït Salem Souad (Algérie) et Kypyachi Khouan (Kenya) qui sont arrivées 1ères, imposant d'entrée leur suprématie mais tout en se surveillant mutuellement. Au final, c'est Dida qui a décroché le podium en réalisant, un chrono de 01:11:17, devant Aït Salem (1:14:39) et Kipyatch (1.17.11). Pour tous les coureurs, cette 16e édition, a été pénible en raison de la chaleur torride qui a régné sur le parcours, notamment à l'entame des côtes et des remontées, qui ont éprouvé plus d'un. Du reste en raison de ces conditions du climat, d'aucuns ont renoncé à tenter de battre le record de la compétition (01:01:37). On voulait tout juste aller jusqu'au bout de la course et finir éventuellement en bonne position.