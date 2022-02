Le Chabab de Belouizdad a enregistré deux nouvelles recrues, lundi dernier, soit au dernier jour de l'envoi de la liste des nouveaux joueurs concernés par la phase des poules de la Champions League. Il s'agit, d'abord, de l'attaquant Karim Aribi (Nîmes, France), qui effectue son come-back au Chabab, après une expérience ratée en France.

L'ancien attaquant belouizdadi s'est engagé pour 2 ans. Le second joueur est l'attaquant algéro-irlandais, Ali-Mehdi Reghba (22 ans), arrivé en provenance de l'équipe réserve de Leicester City (Angleterre). Pour le poste de gardien de but, le Chabab avait tout conclu avec celui du MCO, Kamel Soufi, avant que le club oranais ne bloque la transaction pour des raisons financières.

Chose qui complique la mission des Belouizdadis, qui cherchaient un remplaçant pour Gaya Merbah, parti vers le Raja Casablanca. Sachant que le gardien titulaire, Toufik Moussaoui, ne sera pas présent le 11 du mois courant en LDC face à l'ES Sahle (Tunisie), pour cause de blessure.