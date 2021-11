Les sélections algériennes seniors de tennis (messieurs et dames) ont décroché deux médailles (1 argent et 1 bronze) lors des épreuves « par équipes» la Coupe d'Afrique des nations, clôturée dimanche à Tunis, bouclant ainsi leur participation avec quatre médailles (2 argent et 2 bronze). La médaille d'argent était l'oeuvre de l'équipe féminine qui a perdu en finale face à l'Egypte sur le score 2-1, après avoir dominé le Kenya lors des play-offs (2-0) disputés samedi. Pour leur part, les messieurs algériens ont obtenu la médaille de bronze après leur succès devant le Kenya sur le score 2-0 pour le match de classement pour la troisième place. Lors des play-offs, les algériens ont perdu devant le pays hôte 2-0. Dans les épreuves individuelles, l'Algérie a récolté deux médailles (1 argent, 1 bronze). La breloque en argent est revenue à Mohamed Amine Aissa-Khalifa associé au Tunisien Wissam Abderrahmane après leur défaite en finale du double-messieurs face à la paire tunisienne Skander Mansour et Aziz Oukaa (6-1, 6-1). La médaille en bronze a été remportée jeudi par Am ira Benaissa (tableau simple) après sa victoire devant la Kenyane Angella Okutoyi (6-2, 6-0).