Les athlètes algériens Hadj Kerrah (karaté) et Yousra Bensalah (judo) ont remporté deux médailles de bronze des 24es Jeux olympiques des Sourds (Deaflympics) qui se déroulent à Caxia Do Sol au Brésil (1er au 15 mai). Dans la catégorie des +84 kg, le karatéka Kerah a décroché le bronze, au même titre que Yousra Bensalah qui a pris également la médaille de bronze aux épreuves de judo. Par ailleurs, les karatékas Youcef Hassani (-75 kg) et Mohamed Larbi (-67 kg) se sont qualifiés à la finale de leurs catégories respectives. L'Algérie prend part aux 24es Jeux olympiques des Sourds (Deaflympics) avec un effectif composé de 12 athlètes représentant les disciplines d'athlétisme, judo et karaté, sous la conduite des entraîneurs Tahar Salhi (athlétisme), Oulhadj Ouidir (judo) et Zaidi Idiri (Karaté).