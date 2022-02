En ce qui concerne l'Équipe nationale, tout doit être mis en branle, afin que les plus petits détails ne soient pas ratés, pour une franche et claire qualification méritée, surtout que les deux matchs seront retransmis mondialement, et seront, un avertissement pour les nations où le foot tient une place prépondérante et royale! Nous sommes tenus par des résultats nets, clairs et précis. Il ne sera pas question d'aller aux prolongations ni encore moins aux penalties, cette terrible épreuve où le très brûlant facteur chance sera pour beaucoup! Se préparer pour un aller-retour impérial, où l'Algérie sera le seul pays favori, des deux teams, sans aucun doute! Les rencontres de mars prochain seront des matchs à prendre au sérieux et avec la plus grande des déterminations, car il y va des joies à procurer à tous ceux qui croient au plaisir du peuple algérien! Et puis il y a surtout cette histoire de génération douée qui ne doit pas rater l'ultime rendez-vous avec la Coupe du monde qui se déroulera en pays arabe, le Qatar! La motivation sera de mise. Une Coupe du monde ça se dispute, et ça se gagne pour les plus chanceux! Imaginez Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, Raïs M'Bolhi, Djamel Benlamri, Islam Silmani, Baghdad Bounedjah, Youssef Belaïli, Ismaïl Bennacer, Mustapha Zeghba, Alexandre Oukidja en 2026! Ils seront là, mais plus en téléspectateurs que joueurs! Il y aura les Adam Zorgane, Saïd Benrahma, Ramiz-Larbi Zerrouki, Med Amine Amoura, Amine Tougaï et autres, Ilyes Chetti. Ces derniers auront peut- être l'occasion de jouer en 2026! Ce n'est pas sûr que ces vedettes d'aujourd'hui, soient là demain! Mais en attendant, il faudra revoir de fond en comble l'état d'esprit de l'équipe, qui a bloqué à Douala (Cameroun), et qui prévaut jusque-là. Le passé est... passé! Ce sera grâce à ce noir passé très récent, que l'EN sera reconstruite en un minimum de temps, sur des bases solides, saines, là où la volonté et la réussite ont fait défaut, avec ce qu'on appelé à tort la «guigne», qui a même vu Mahrez rater un penalty, chose qui ne lui arrive presque jamais avec les «Citizens» de Man City! Il y aura d'abord le match aller, avec tous les ingrédients pour réussir là -bas, en terre camerounaise, devant le public local. Un public qui sait, lui, que son équipe des «Lions indomptables» n'a plus rien de...carnivore! Nous devons faire l'essentiel au Cameroun, sans complexe, en nous présentant en conquérants, volontaires, gagneurs, sans peur et sans reproche. La seconde mi-temps ne sera alors que la gestion du résultat aller, avec un petit cadeau, la manière venant s'ajouter au résultat obtenu au Cameroun! Tchaker doit être le tombeau des Lions indomptables, à condition que le match aller à Yaoundé soit le vrai facteur de la réussite des «Guerriers du désert»! Un seul mot d'ordre doit prévaloir durant toute cette période! Terrasser les «Lions indomptables» dans leur antre. Une équipe qui tend les bras aux succès, doit être prête au combat, le plus âpre qui soit, pour arriver au but assigné! Nous avons le droit de rêver car, avec tout ce que nous avons vécu, ces derniers mois, il n' y a que les Algériens qui aiment les Algériens! À bien réfléchir, et depuis le temps que notre générosité se déploie à travers les continents, ce peuple n'a finalement pas de frères, d'amis, ni d'admirateurs! Nous suscitons la jalousie, car, comment expliquer qu'un pays frère joue les quarts de finale de la coupe d'Afrique 2021 et au même moment, un plateau farci de connaisseurs, de bonimenteurs, de faussaires, est tourné vers l'Algérie, éliminée il y a quelques jours auparavant, en se gavant de mensonges éhontés, de propos archi-faux, de belles conneries, de fausses prémonitions et des trucs pas possibles! Comme quoi, même éliminée, même partie trop tôt de la CAN depuis une quinzaine de jours, l'Algérie continue à faire peur, et même très peur! Alors, les z'enfants, «Guerriers du désert», au travail et en avant toutes, les voiles sont déjà hissé haut dans le ciel africain, notre ciel bleu, fut-il en cette fin de mois de janvier 2022! Laissons, comme nous l'avons toujours fait, Djamel Belmadi, le coach national, bosser comme il a toujours su bien le faire, il saura tirer les leçons de la déroute de Douala (Cameroun) pour en faire une rampe de lancement pour le Qatar, lors de la prochaine Coupe du monde! D'ici, là, beaucoup d'eaux couleront sous le pont d'El Harrach (Alger), El Harrach où se situe le point «zéro» de l'Afrique, notre Afrique que nous rêvons tous de bien représenter à la fin mars 2022, et bien plus si...!