Contrairement à l'usage qui faisait que la Fédération algérienne de football (FAF) annonçait sur son site officiel les rencontres de nos capés, cette fois-ci, c'est la Fédération mauritanienne (FFRIM) qui l'a fait.

Ainsi, l'instance fédérale mauritanienne de football vient de communiquer que ses sélections nationales de football des moins de 23 ans (U23) et moins de 20 ans (U20), disputeront deux rencontres amicales face à leurs homologues algériennes en mars à Nouakchott, en vue des prochaines échéances.

C'est ainsi qu'on apprend donc que la sélection algérienne des U23, dirigée par le nouveau sélectionneur Noureddine Ould Ali, affrontera la Mauritanie le jeudi 24 mars au stade Cheikha Boïdiya, à partir de 19h00 algériennes, alors que le second test est fixé au dimanche 27 mars au même stade à partir de 20h00, toujours algérienne.

Il y a lieu de rappeler, au passage, que les U23 algériens préparent les qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023, dont le premier tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain. Et dans ce même ordre d'idées, il faut savoir aussi que la phase finale se jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays qui reste à déterminer.

Encore faut-il préciser surtout que ce tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris. Ce qui devrait revigorer nos joueurs pour se donner à fond afin de disputer les prochains J.O.

De son côté, l'Équipe nationale des U20, sous la conduite de Mohamed Lacete, aura également au programme une double confrontation amicale face aux Mourabitounes: le premier rendez-vous se jouera le

vendredi 25 mars au stade Cheikha Boïdiya, à partir de 19h00 algériennes, alors que la deuxième rencontre aura lieu quatre jours plus tard, soit le mardi 29 mars dans la même enceinte à partir de 17h00 algériennes.

À noter que les U20 algériens préparent le prestigieux tournoi de Toulon, prévu du 29 mai au 12 juin dans le département du Bouches-du-Rhône dans le sud de la France. Il y a lieu de rappeler que les éditons 2020 et 2021 n'ont pas eu lieu en raison de la pandémie de Covid-19.

Ainsi donc, au total, la capitale mauritanienne accueillera 10 matchs internationaux de ses différentes sélections entre le 23 et 29 mars. Enfin à savoir aussi que sa sélection A, dirigée par le nouveau sélectionneur comorien Amiridine Abdou sera au rendez-vous avec un tournoi à Nouakchott (23-29 mars), qui regroupera également la Libye, le Mozambique, et le Niger.