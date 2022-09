C'est dans les moments difficiles que les Algériens relèvent le défi. La preuve est donnée de tout temps. La dernière en date, en sport, fut lors des mondiaux-2022 de karaté, en République tchèque, du 9 au 11 septembre dernier. L'Algérie a compté, à cette occasion, deux Championnes du monde, à savoir Kamilia Hadj Saïd, en kata, et Saïda Djedra, en shotokan. Seulement voilà, le chemin n'était pas rose pour les deux Championnes algériennes, lesquelles ont dû faire face à des obstacles à la pelle. À commencer par la négligence des responsables de la Fédération. «La Fédération nous a écartées. Nous sommes parties représenter le pays avec nos propres moyens. C'est un problème plus complexe. Ils veulent nous enterrer carrément. Mais El Hamdoulillah, nous nous en sortons toujours la tête haute», a écrit Djedra sur sa page Facebook. Avant, Hadj Saïd avait posté un message après son sacre, dans lequel elle avait ignoré carrément la Fédération: «Merci ma famille. Merci à tous mes entraîneurs qui m'ont fait confiance tout au long de mon parcours, depuis mon commencement jusqu'à ce jour.» A-t-on toujours des Championnes du monde? A priori, la Fédération le croit, en témoigne le deuxième post de Djedra, dans lequel elle montre, photo à l'appui, son arrivée, avec Kamilia Hadj Said, dans l'anonymat total, à l'aéroport d'Alger, où aucun responsable n'était venu les accueillir. Ce problème devient récurrent et est souvent soulevé par les athlètes avant et après chaque compétition internationale, mais la situation ne bouge pas d'un iota. Abderrazak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports, est appelé à intervenir pour y mettre un terme et placer chacun devant ses responsabilités, surtout que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde une importance particulière aux performances des sportifs algériens.