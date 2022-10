Exaspérés par ces appels incessants au boycott de la Coupe du monde de football au Qatar par certains ex-joueurs en manque de notoriété et par certains médias donneurs de leçons de démocratie et des droits de l'homme, deux animateurs d'associations de la diaspora algérienne de France, Mohand Barache (CNI) et Omar Ait Mokhtar (MCAF) publient un communiqué et font signer une pétition pour soutenir le Qatar et lui souhaiter bonne réussite. «Nous dénonçons ces pratiques hypocrites, racistes et méprisantes envers ce pays organisateur, courageux qui a mis tous les moyens pour réussir cette grande fête du football «, annoncent ces deux associations, estimant que ce genre d'attaques n'est pas nouveau. « Il fallait plutôt refuser l'argent du Qatar injecté dans de grands clubs comme le PSG «, affirment-ils, avant de trancher: « La mairie de Paris devrait donc refuser de s'associer au PSG! «Hallucinant! Et dire que le siège de la chaîne TV BeIN Sports est implanté à Boulogne-Billancourt en région parisienne, qui emploie des centaines et des centaines de personnes ! Que dire alors de la réalisation des stades et autres infrastructures nécessaires pour cette Coupe du monde, puisque ce sont en majorité des entreprises occidentales qui ont profité de ces marchés! C'est vrai, Qatar-2022 est organisée pour la première fois en hiver alors que nous avons l'habitude de voire ça en juin et juillet, mais les conditions climatiques exigent ce changement qui se doit innovant et moderne, et c'est là où le bât blesse! «Comme si, le centre de la terre soit définitivement en Occident! Rien ne peut émerger d'ailleurs! Du Zemourisme vulgaire «, dénoncent ces deux associations. Elles posent en réalité une vraie problématique pour ce sport roi largement pratiqué en Afrique: «Mais pourquoi n'a-t-on jamais imaginé une Coupe de monde de football au Cameroun, Sénégal, Mali? «, avant de conclure qu'en réalité cette ingérence au nom de la démocratie et les droits de l'homme...ne sont qu'un leurre! Les deux associations concluent leur message par leur «soutien au Qatar lui souhaitant bonne réussite «et «condamnons avec toutes nos forces ces attaques indignes et les appels au boycott de la fête du football. Nous appelons à une large retransmission des matchs dans tous les cafés, restaurants et salles des fêtes... «. Mieux encore, ils décident de mettre en place un comité de soutien au Qatar-2022 lors de la réunion qui sera organisée à Paris le 17 octobre.

R. S.