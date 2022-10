Les Algériennes Cylia Ouikane (-50 kg, U21) et Louiza Abouriche (-55 kg, U21), ont décroché deux médailles d'or aux Championnats du monde de karaté do (cadets, juniors et moins de 21 ans) qui se déroulent à Konya en Turquie. Cylia Ouikane a dominé en finale la Marocaine Hiba Fellaoui, alors que sa compatriote Louiza Abouriche a battu la Kazakhe Bella Samasheva. C'est la troisième médaille d'or algérienne lors de ce rendez-vous mondial après celle du karatéka Nazim Douadi qui avait dominé samedi le Turc Ogragli Mostapha Islam (2-0), dans la catégorie des moins de 63 kg (kumité cadets garçons). De leur côté, Ines Sarah Ounnas (-48 kg, juniors filles) et Kenza Yahiaoui (-53 kg, juniors filles) avaient terminé la compétition à la 5e place, après avoir perdu leur combat pour la médaille de bronze, respectivement, face à l'Italienne Emma Colletti et la Slovène Nina Knaksinokova. L'Algérie a pris part à la 12e édition des Mondiaux 2022 de karaté-do des catégories cadets, juniors et moins de 21 ans (U21), qui se déroulent jusqu'au 30 octobre à Konya (Turquie), avec un groupe composé de 28 athlètes. Outre l'Algérie, cette compétition internationale enregistre la participation de plus de 1900 karatékas représentant 111 pays.